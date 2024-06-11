İBB AKOM, sıcaklıkların artması ve orman yangını riski konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika
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İBB AKOM, sıcaklıkların artması ve orman yangını riski konusunda uyarıda bulundu

İBB AKOM, sıcaklıkların artması ve orman yangını riski konusunda uyarıda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkması ve orman yangını riskinin artması nedeniyle vatandaşları uyardı. AKOM, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sıcak ve kuru havanın orman yangını riskini arttırdığına dikkat çekildi.

11.06.2024 11:37
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 35 derecenin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklara ve orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul ve yurdun batısı ile güney bölgelerinin, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına girdiği belirtildi.

Bugünden itibaren sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği bildirilen açıklamada, bunaltıcı havanın hafta boyunca süreceği tahmin edildiğinden, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00-16.00 saatlerinde yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, sıcak ve kuru havaya işaret edilerek, orman yangını riskinin de arttığı uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

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