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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Alibeyköy Lojistik Merkezi hizmete açıldı.

Açılışta konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu merkezin, tarihi yarımada ve çevresindeki yoğun trafiğin önüne geçeceğini ve yaya güvenliğini üst seviyeye çıkaracağını söyledi.

Bugün Eyüpsultan Alibeyköy'de olduklarını ama yapılan işin tarihi yarımadaya etkisi olduğunu anlatan İmamoğlu, "Tarihi yarımada, İstanbul'un mücevher kutusu gibidir. Oradan doğdu İstanbul ve büyüdü. İçinde eşsiz güzellikler, paha biçilemez eserler barındırır. Tarihi yarımada, yapılacak doğru işlerin, bu şehrin maddi ve manevi zenginliğine zenginlik katacağını bildiğimiz bir alan. İstanbul'un en önemli turizm ve ticari bölgelerinden tarihi yarımadaya gözümüz gibi bakmak zorundayız." diye konuştu.

İmamoğlu, bölgesel ve çevresel anlamda olumsuzlukları bünyesinde barındıran Yenikapı'daki Emniyet Otogarı'nı, Alibeyköy Lojistik Merkezi'ne taşıma kararı aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu bölgede taşıt trafiğini sınırlandırmak, trafiği sakinleştirmek, yaya ulaşımını geliştirmek zorundayız. Özellikle tekerlekli ulaşım sisteminin tarihi mekanlar üzerindeki baskısının azaltılması şart. O zaman orası çok daha nitelikli bir hale geliyor. Temiz enerjili ulaşımın sağlanması gerekiyor. Tarihi yarımada içindeki perakende ve toptan ticari faaliyetlerin yol açtığı olumsuz yük hareketlerinin bir düzene kavuşturulması şart. Bugün açılışını yaptığımız lojistik merkeziyle tam da bunu sağlayacağız."

Küçükçekmece halk buluşması

İmamoğlu, daha sonra Küçükçekmece'deki halk buluşmasına katıldı.

Otobüsün üzerinden katılımcılara seslenen İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinde destek istedi.

İmamoğlu, İstanbul'daki hizmetlerini anlatarak, "Atom karınca gibi çalışıyoruz." dedi.