İBB, Avcılar-Yenibosna metrobüs yolunda çalışma yapacak

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda "Beyaz Yol" çalışması yapılacak. Çalışmanın 45 sürmesi planlanıyor.

İBB, yaptığı yazılı açıklamaya göre Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda "Beyaz Yol" çalışması yapılacağını duyurdu. Çalışmasının 45 gün sürmesi planlanıyor. Çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek. Çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak.