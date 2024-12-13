İBB Barış ve İşbirliği Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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İBB Barış ve İşbirliği Toplantısı Düzenledi

İBB Barış ve İşbirliği Toplantısı Düzenledi

İBB, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan belediye başkanlarıyla barış ve işbirliği için toplandı.

13.12.2024 14:49
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Barış ve İşbirliği Belediye Başkanları Toplantısı" yapıldı.

Eyüpsultan Artİstanbul Feshane'deki toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu toplantının İstanbul'da tarihin mirası ile günün dinamizmini bir araya getiren Feshane'de düzenlendiğini söyledi.

Feshane'nin, 19. yüzyılın ilk yarısında fes imal eden sanayi tesisi olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Bugün kütüphanesi ve sergi alanlarıyla bir kültür merkezi. Feshane de İstanbul gibi, bölgemizin kültürel zenginliğini, direncini ve kendini yenileyebilme gücünü simgeliyor. Bugün, Orta Doğu ve Kuzey Afrika şehirlerinin temsilcileri olarak, barış ve işbirliği vizyonuyla bir araya geldik. Çünkü yoksulluk, adaletsizlik, savaş ve göç gibi sınır aşan pek çok sorunun birlikte yaşandığı bu dönemde, biz yerel yöneticilere tarihi bir sorumluluk düşüyor." diye konuştu.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın tarihsel mirasında barışın, refahın ve biliminin önemli bir yeri olduğuna değinen İmamoğlu, "Bu miras, bize, bölgemizin en parlak dönemlerinin yalnızca güçlü liderlere değil, şehirleri, toplumları ve kültürleri birbirine bağlayan ilişkilere dayandığını hatırlatır." dedi.

İstanbul'un, Suriye'ye en üst seviyede destek olmaya kararlı olduğunu dile getiren İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevdiklerini, evlerini ve tüm mal varlıklarını bırakarak, Türkiye ve civar ülkelere giden Suriyeliler, yurtlarına geri döndüklerinde yeni bir bedel ödememeli. Bu yüzden, geri dönerek ülkelerini yeniden inşa etmek isteyenlere, elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Gönüllü olarak geri dönmek isteyenlere, İBB Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları İSMEK'lerde, belediyecilikten zanaatkarlığa pek çok alanda eğitim verebiliriz. Kardeş şehrimiz Şam'la çatışma sonrası kentlere yönelik bir eylem planını birlikte hazırlayabiliriz. Bu çerçevede; kapsayıcılık, kalkınma ve refah ilkeleri üzerine oturan 'İstanbul Modeli'nin birikiminin ve geliştirdiğimiz pek çok 'dayanışma belediyeciliği' uygulamasının, bölgedeki büyük şehirlere ilham kaynağı olabileceğini biliyorum ve düşünüyorum. İBB olarak, afet ve acil durum sonrası müdahaleler konusundaki tecrübemizi dahil olmak üzere, her türlü bilgi birikimimizi paylaşmaya hazırız."

İmamoğlu, "Uluslararası toplumun, bölgemizdeki çatışmalardan zarar görmüş kentler için yeniden güçlü imar fonu oluşturmasına sözcülük ve liderlik yapalım. Bu fon sayesinde, sadece kentlerin yeniden inşa edilmelerini değil, başka topraklara sığınmak zorunda kalan milyonlarca insanın evlerine onurlu biçimde dönmelerini hep birlikte mümkün kılalım." şeklinde konuştu.

Toplantıda, "Barış İnşasında Şehirlerin Rolü: Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı oturumda, Bağdat Belediye Başkanı Ammar Mousa Kadhim, Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis, İsfahan Belediye Başkan Yardımcısı Kamal Heidari, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da konuştu.

Kaynak: AA

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