İBB ihale davasında ilk duruşmada ara karar: 5 sanık serbest, 1 sanığın tutukluluğu sürüyor - Son Dakika
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İBB ihale davasında ilk duruşmada ara karar: 5 sanık serbest, 1 sanığın tutukluluğu sürüyor

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İBB ihale davasında ilk duruşmada ara karar: 5 sanık serbest, 1 sanığın tutukluluğu sürüyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndaki ihalelerle ilgili açılan dava, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Yaklaşık 16 aydır tutuklu bulunan 6 sanığın 5'i, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin dahil, ilk duruşmada serbest bırakıldı. Fikri Murat Demir ise tutuklu kalacak; dava 1-3 Aralık'ta sürecek.

(İSTANBUL)

Yaklaşık 16 ay önce İBB Basın Yayın Dairesi'ne yönelik bir operasyonda tutuklanan ve haklarında İBB ana davası dışında bir dosyadan ayrı dava açılan 6 kişiden 5'i ilk duruşmada tahliye oldu.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB ana davasının 94'üncü günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda yapılmaya devam ederken, bu davadan ayrı bir şekilde hazırlanan iddianamedeki iddialarla ilgili Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yapılan bir başka İBB davası duruşmasında ara karar çıktı.

16 AY SONRA İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin iddialarla ilgili davanın ilk duruşması bugün İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mayıs 2025'ten bu yana tutuklu bulunan sanıklar, yaklaşık 16 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.

5 SANIĞA TAHLİYE, BİR SANIK TUTUKLU KALDI

Mahkeme, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, Arzu Can, Çağatay Takaoğlu, Engin Gönül ve Faruk Ceyhan'ın tahliyesine karar verdi. Fikri Murat Demir'in tutukluluğunun ise devamı kararlaştırıldı. Duruşma 1, 2, 3 Aralık tarihlerine ertelendi.

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Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İBB ihale davasında ilk duruşmada ara karar: 5 sanık serbest, 1 sanığın tutukluluğu sürüyor - Son Dakika
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