İBB Başkan adayı Emre Berk Hacıgüzeller, İstanbul\'da deprem ekipleri kuracak

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Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Emre Berk Hacıgüzeller, "İstanbul'un 964 mahallesinde nüfus yoğunluğuna göre yaptığımız hesaplamalarda 1953 tane dokuzar, onar kişilik deprem ekipleri kuracağız. Bu ekipler örümcek ağı modeliyle çalışacaklar, birbirleriyle haberdar olacaklar." dedi.

Levent'teki bir otelde düzenlenen "Büyükşehir Belediyesi Yönetimi ve Proje Sunumu"nda konuşan Hacıgüzeller, İstanbul'u belirledikleri 10 ilke altında yöneteceklerini, akıl, adalet ve ahlak temelli, bilimsel bir yönetim anlayışını benimseyeceklerini söyledi.

Hacıgüzeller, kentin en büyük sorununun deprem olduğuna dikkati çekerek, "Bu sorun sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin de beka sorununu yaratabilecek derecede tehlikeli bir sorundur. 'Deprem 1 sene sonra olacak, 2 sene sonra olacak.' diyemeyiz. Deprem her an olabilir. Dolayısıyla İstanbul'un 1 Nisan'dan itibaren depreme hazırlıklı olması gerekiyor." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan çok ağır tecrübelerden ders alınması gerektiğini kaydeden Hacıgüzeller, şöyle devam etti:

"Hedefimiz deprem sonrası 1 saat içinde deprem alanına ulaşmak. İstanbul'un 964 mahallesinde nüfus yoğunluğuna göre yaptığımız hesaplamalarda 1953 tane dokuzar, onar kişilik deprem ekipleri kuracağız. Bu ekipler örümcek ağı modeliyle çalışacaklar, birbirleriyle haberdar olacaklar. Bu 1953 ekipte toplam 17 bin 577 kişi olacak. Bu arkadaşlarımızın yarısını İBB kadrolarından ihdas edeceğiz, kalan 8 bin 800 kişi de yeni istihdam olacak. Bu kişiler deprem öncesi hazırlık yapacak, deprem anı ve deprem sonrasında da 1 saat içerisinde ulaşılamayan deprem alanı kalmayacak."

Mahallelere lojistik amaçlı "mavi kulübeler" kurulacak

Hacıgüzeller, her mahalleye "mavi kulübeler" adını verdikleri lojistik kulübeler yapacaklarını, bunların içinde sağlık ekipmanı, balyozlar, demir makasları, halatlar ve jeneratörler gibi deprem anında hemen müdahale için malzemelerin bulunacağını dile getirdi.

Kentsel dönüşümün KİPTAŞ üzerinden devam edeceğini vurgulayan Hacıgüzeller, "Engelli ve şehit aileleri ile 0-6 yaşında çocuğu olan, yaşlı ve hasta bakımı yapan ailelerin dönüşüm maliyetlerini İBB karşılayacak. Bütçeden kentsel dönüşüm yardımlarıyla birlikte toplam 11,5 milyar liralık bir kaynak ayıracağız." ifadelerini kullandı.

Hacıgüzeller, klasik belediyecilik anlayışının artık büyükşehirlere yetmediğini, bu kapsamda İstanbul genelinde sebze, meyve ve hayvancılık alanında üretilen tüm ürünlere alım garantisi vereceklerini, bunları maliyetine halkla buluşturacaklarını ve kendi bahçesinde üretim yapan İstanbulluları ekonomiye kazandıracaklarını söyledi.

"İstanbul'da ulaşım sorununu deniz yoluyla çözeceğiz"

İstanbul'da çok ağır bir trafik sorunu olduğundan bahseden Hacıgüzeller, mevcut projelerin kentin sorunlarına çözüm üretemediğini belirtti.

Hacıgüzeller, kentin 400 kilometrelik bir sahil şeridi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu sahil şeridinden kara tarafına doğru 2 kilometrelik bir alan düşünün. 800 kilometrekarelik alanda İstanbul nüfusunun yüzde 30'u yaşıyor. Bu insanlar ulaşımları için İstanbul'un kara bölgelerine, orta noktalarına gidiyorlar ve sıkışıklığı bunlar yaratıyor. Bir metro hattının maliyeti 1 kilometrede ortalama 45-55 milyon dolar arasında değişiyor. Bir taraftan raylı sistem yapılsın ama bir taraftan da bir hat döşemenize gerek yok, deniz yolu var. 71 tane, ufak teknelerin yanaşabileceği limanlar üzerinden, küçük dalgakıranlarla bu ulaşımı sağlayabiliriz. İstanbul'un ulaşım sorununu nüfusun yüzde 30'unun deniz yoluna ulaşabileceği kısa hatlarla çözeceğiz."

Programa, Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Doğanay Köse, kentin 31 ilçesinde ilan edilen belediye başkan adayları da katıldı.