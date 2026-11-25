(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi çok sayıda vatandaşımızın adalete güvenini zedelemiş, vicdanlarımızı ise yaralamıştır. Milletimizin siyasi iradesini adil şekilde temsil edemediğini hissetmesi, demokratik sistemimize büyük zarar veriyor. İnanıyorum ki, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru ile bu yanlıştan dönülecektir." ifadesini kullandı.