İBB Başkan Vekili Aslan, raylı sistem seferlerinin 02.00'ye uzatıldığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB Başkan Vekili Aslan, raylı sistem seferlerinin 02.00'ye uzatıldığını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İBB Başkan Vekili Aslan, raylı sistem seferlerinin 02.00\'ye uzatıldığını duyurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle ulaşım ve barınma için ek önlemleri duyurdu. Tüm İBB Sosyal Tesisleri sabaha kadar açık kalacak, BELTUR 6 noktada hizmet verecek ve 15 raylı sistem hattında seferler 02.00'ye kadar sürecek.

(İSTANBUL) - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle alınan önlemlerin sürdüğünü açıkladı. Aslan, tüm İBB Sosyal Tesislerinin sabaha kadar açık olacağını, BELTUR'un 6 noktada gece boyunca hizmet vereceğini, 15 raylı sistem hattında seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığını ve metrobüs seferlerinin sabaha kadar devam edeceğini bildirdi

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, kentte etkili olan yoğun yağış nedeniyle ulaşım ve barınma ihtiyacına yönelik ek tedbirleri duyurdu.

Aslan, tüm İBB Sosyal Tesislerinin sabaha kadar açık tutulacağını belirtti. BELTUR'un ise Çubuklu Silolar, Müze Gazhane, Caddebostan, Bakırköy Sahil, Avcılar Denizköşkler ve Kartal olmak üzere 6 noktada sabaha kadar hizmet vereceğini açıkladı.

15 RAYLI SİSTEM HATTINDA SEFERLER 02.00'YE KADAR UZATILDI

Aslan, 15 raylı sistem hattında sefer saatlerinin 02.00'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

Bu kapsamda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Ataköy-Olimpiyat metro hatlarında seferler uzatıldı.

T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında da seferlerin saat 02.00'ye kadar süreceği belirtildi.

Aslan, metrobüs seferlerinin ise sabaha kadar devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiHava DurumuNuri AslanİstanbulGüncelBelturUlaşımYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı Fenerbahçe maçında sürpriz Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürpriz
Petrol kuyusu kontrolden çıktı Metrelerce yükseğe fışkırıyor, durdurulamıyor Petrol kuyusu kontrolden çıktı! Metrelerce yükseğe fışkırıyor, durdurulamıyor
Sel felaketi Antalya’yı da vurdu: 100 yıllık tarihte böyle bir yağış görmedik Sel felaketi Antalya'yı da vurdu: 100 yıllık tarihte böyle bir yağış görmedik
Şampiyonlar Ligi’nde 6-3’lük nefes kesen maç Şampiyonlar Ligi'nde 6-3'lük nefes kesen maç
Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
00:40
Vali Gül: Cumhuriyet tarihinde ölçülen en yüksek yağış oranı düştü
Vali Gül: Cumhuriyet tarihinde ölçülen en yüksek yağış oranı düştü
00:15
Bakan Çiftçi, 48 ile sarı, 5 ile turuncu uyarıyı ve Marmara’da kuvvetli yağışı duyurdu
Bakan Çiftçi, 48 ile sarı, 5 ile turuncu uyarıyı ve Marmara'da kuvvetli yağışı duyurdu
23:51
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a büyük tepki
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki
23:48
Fenerbahçe, Aston Villa’ya 6 golle kaybetti
Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6 golle kaybetti
23:44
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede
22:09
İstanbul’da felaket gecesi: 2 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
İstanbul'da felaket gecesi: 2 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 01:48:16. #.0.3#
SON DAKİKA: İBB Başkan Vekili Aslan, raylı sistem seferlerinin 02.00'ye uzatıldığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei