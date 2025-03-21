İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltındaki İfadesi Başladı

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki üçüncü günde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin alınmaya başlandığı bildirildi.

Vatan Emniyet'te gözaltında tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemine saat 15.00 gibi başlandığı öğrenildi. Gözaltındaki 57'inci saatinde ifadesi alınmaya başlanan İmamoğlu'nun Çağlayan'daki İstanbul adliyesi'ne ne zaman sevk edileceği ise henüz netleşmedi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 84 kişinin emniyet ifadeleri dün alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta sabah saatlerinde açıklama yaparak iki ayrı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

Hakkında gözaltı kararı bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Buğra Gökce de gözaltına alındı. Böylece 19 Mart operasyonlarında gözaltına alınanların sayısı 90 oldu.