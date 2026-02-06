"İbb Davası"Nda Üçüncü Tutukluluk İncelemesi: Ekrem İmamoğlu ve 104 Sanığın Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi

(İSTANBUL) İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davadaki üçüncü aylık tutukluluk değerlendirmesinde, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB iddianamesinin kabul edilmesinin ardından üçüncü kez aylık tutukluluk incelemesini yaptı. Mahkeme heyeti, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105 tutuklu sanığın tamamının tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyetinin gerekçesi ise yine şu şekilde:

"… üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun kanunda öngörülen cezalarının alt ve üst sınırının kaçma kuşkusun somutlaştırması, yargılama sonucunda eylemlerinin sübutu halinde verilmesi muhtemel ceza veya güvenlik tedbiri ile tutuklama tedbirinin Anayasanın 13.maddesi ile AİHM kararları bağlamında orantılı ve ölçülü oluşu, tutuklama sebep ve koşullarında bu aşamada herhangi bir değişiklik olmaması, tüm bu nedenlerle bu aşamada sanıklar üzerinde adli kontrol hükümleri ile yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacak oluşu hususlarına nazaran sanıkların 5271 sayılı CMK'nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına…"