İBB Başkanı İmamoğlu: İlk kez yapıyoruz - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu: İlk kez yapıyoruz

İBB Başkanı İmamoğlu: İlk kez yapıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Roma'da gerçekleştirilen Avrupa Oyunları mutabakat zaptı imza törenine katılan gazetecilerin masraflarını İBB'nin karşılamasına ilişkin yapılan eleştirilere yanıt verdi. İmamoğlu, etik kurallar üzerinden yapılan eleştirileri dinlediklerini ve bir eksiklik varsa bir sonraki organizasyonda yapmayacaklarını belirtti. İmamoğlu, İBB'nin 6 yıllık süreçte ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştirdiğini vurguladı.

21.05.2024 16:35
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Roma'da gazetecilerin masraflarını İBB'nin karşılamasına ilişkin, "Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz. Bir eksiğimiz varsa bakarız, bir sonrakinde yapmayız ama ilk kez yapıyoruz." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Seçimi" programı öncesinde, İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, " İtalya'nın başkenti Roma'da, İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapmasına ilişkin mutabakat zaptının imzalandığı programa götürülen gazetecilerin masrafları İBB tarafından mı karşılandı ve ne kadar maliyeti oldu?" sorusuna, şöyle cevap verdi:

"Tabii kurumsal karşılamamız ana gövdesinde var. Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. Kaldı ki biz yaklaşık 5,5 yıllık görev süremiz içerisinde ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona -ya da yurt içinde de diyebiliriz- hatta ilk defa İBB'nin kendi bütçesiyle gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan daha doğal bir şey yok ve Avrupa Oyunları, İstanbul tarihinde ilk kez yapılıyor. Bunun yadırganacak bir tarafı yok. Önemli bir organizasyondur. Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz. Bir eksiğimiz varsa bakarız, bir sonrakinde yapmayız ama ilk kez yapıyoruz. Bunu yüzlerce kez yapan ahalinin temsilcilerinin buna dönük haberler yapmasını ve eleştirilerini de böyle enteresan bir biçimde izliyorum. Dediğim gibi biz 6 yıla yakın zaman dilimi içinde ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştirdik."

Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Roma, Politika, Güncel, Son Dakika

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