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İBB Başkanı İmamoğlu, İSMEK Eğitmenler Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, İSMEK Eğitmenler Zirvesi'nde konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Enstitü İstanbul İSMEK 2. Eğitmenler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İSMEK'leri daha nitelikli hale getirmek için çalıştıklarını ve İstanbul'un insan odaklı bir kent olması gerektiğini vurguladı. İmamoğlu, 2024 yılında Enstitü İstanbul İSMEK'e önemli bir bütçe ayıracaklarını da belirtti.

İBB Başkanı İmamoğlu, İSMEK Eğitmenler Zirvesi\'nde konuştu
22.01.2024 - 13:21,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) "Enstitü İstanbul İSMEK 2. Eğitmenler Zirvesi" yapıldı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen zirvede bir konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görev süreleri boyunca İSMEK'leri daha nitelikli hale getirmek için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Gelecek vizyonu içerisinde en önemli karakterin insan olduğunu dile getiren İmamoğlu, "İstanbul'da insana yapılan her yatırımın, buradaki her şeyi kaliteli hale getireceğinin farkındayız. Onun için kreş açıyoruz. Onun için öğrencilerimizi daha fazla destekliyoruz, burs veriyoruz. Onun için öğrenci yurtlarımızı hiç yokken büyütüyoruz." diye konuştu.

Enstitü İstanbul İSMEK kurumunun öncü olacağını dile getiren İmamoğlu, İstanbul'un başta şehrin kadınları olmak üzere bütün insanların kabiliyetleriyle para kazandığı, iş sahibi olduğu bir kente dönüşmesi gerektiğini belirtti.

İmamoğlu, 2024 yılında Enstitü İstanbul İSMEK'e önemli bir bütçe ayıracaklarını bildirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu, İSMEK Eğitmenler Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika
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