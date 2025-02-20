İBB Başkanı İmamoğlu: Ramazan Pidesinin Fiyatı 15 Lira Olacak

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(İSTANBUL) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen yıl 10 lira olan 350 gram Ramazan Pidesinin bu yıl 15 lira olacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "350 gr Ramazan Pidesi 15 TL. Fiyatlar artıyor, maliyetler yükseliyor ama Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor. Bu Ramazan'da da sağlıklı ve ekonomik pideler büfelerimizde." ifadesini kullandı.