İBB Başkanı İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Yol arkadaşlarım aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edecekler" açıklamasını yaptı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.

Gözaltına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başkan Çalık, "Sabah saatlerinde evimde yapılan aramayla birlikte gözaltına alındım. Ne Ekrem İmamoğlu Başkanımız ne de gözaltı kararı verilen ben ve diğer arkadaşlarımız yalnız olmadığımızı biliyoruz. Yol arkadaşlarım aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edecekler. Halkımıza hizmetimiz kesintisiz devam edecek. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz" ifadelerini kullandı.