İBB Başkanvekili Aslan, COP31\'de iklim finansmanı ve yetki sorunlarına dikkat çekti

(ANTALYA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, COP31 Küresel Finans Zirvesi'nde yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelede karşılaştığı finansman ve yetki sorunlarına dikkat çekti. Aslan, İstanbul'u 2050 yılına kadar iklim nötr ve iklim değişikliğine dirençli bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

COP31 Küresel Finans Zirvesi'ne katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, "Küresel Taahhütlerden Yerel Ölçekli Uygulamaya: Paris Anlaşması'nın Hayata Geçirilmesinde Yerel ve Bölgesel Liderlik" başlıklı programda konuştu.

Aslan, şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 2050 yılına kadar iklim nötr ve iklim değişikliğine dirençli bir İstanbul oluşturmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda 2021 yılında İklim Değişikliği Eylem Planımızı, 2023 yılında Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planımızı ve 2025 yılında ise Yeşil Şehir Eylem Planımızı hayata geçirdik. Hazırlıkları süren İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda su havzalarını, afet risklerini, ulaşımı ve yerleşim kararlarını birlikte ele alıyoruz. Böylece iklim hedeflerini kentin geleceğine yön veren mekansal kararlarla ilişkilendiriyoruz. Yerel yönetimlerin karşılaştığı en temel sorun, üstlendikleri sorumluluklarla sahip oldukları kaynaklar arasındaki uyumsuzluktur. Özellikle iklim finansmanına erişim önemli bir engel oluşturuyor. Belediyelerin güçlü projeleri ve stratejik hedefleri olsa da bu projeleri hayata geçirmek için gerekli uzun vadeli ve uygun koşullu finansmana ulaşmak her zaman mümkün olmuyor. Yerel yönetimler yalnızca yatırımların hayata geçirilmesi aşamasında değil, fizibilite ve proje geliştirme süreçlerinden itibaren teknik ve finansal olarak desteklenmelidir.

Bir diğer sorun, yetki ve sorumlulukların farklı kurumlar arasında parçalı olmasıdır. İklim değişikliği idari sınırları tanımadığı tüm kurumlarla güçlü bir koordinasyona ihtiyaç duyuyoruz. Bir taşkın yalnızca dere yatağında yaşanmıyor; evlerimizi, yollarımızı, altyapımızı, kısacası kent yaşamının tamamını etkiliyor. Bu nedenle taşkın riskini değerlendirirken dere havzasını, yapı stokunu, ulaşım ağını ve kritik altyapıyı birbirinden bağımsız ele alamayız. Bütün bu unsurları birlikte değerlendiren, kurumların aynı veriler üzerinden ortak kararlar alabildiği bir planlama anlayışına ihtiyacımız var. Çünkü riski birlikte göremezsek, çözümü de birlikte üretemeyiz. Bizim için kurumlar arası veri paylaşımı yalnızca teknik bir iş birliği meselesi değil, aynı zamanda kentimizin güvenliği ve insan hayatının korunması meselesidir. İklim politikalarının sosyal boyutunu da unutmamalıyız. Yeşil dönüşümün maliyetini düşük gelirli hanelere ve çalışanlara yükleyemeyiz; yeni eşitsizliklere yol açmamalıyız.

Birincisi, yerel yönetimlerin iklim müzakerelerinde daha güçlü temsil edilmesi ve deneyimlerinin ulusal iklim hedeflerine yansıtılmasıdır. İkincisi, belediyelerin iklim projelerini hayata geçirebilmesi için doğrudan erişilebilir, uzun vadeli ve uygun koşullu iklim finansmanının sağlanmasıdır. Üçüncüsü, ulusal hükümetler, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar ve finans kurumları arasında kalıcı iş birliği mekanizmalarının oluşturulmasıdır. Dördüncüsü ise iklim değişikliğine uyum, doğa temelli çözümler, afet risklerinin azaltılması ve kayıp ve zarar konularının müzakerelerde güçlü biçimde ele alınmasıdır."