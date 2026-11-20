Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bütçe Toplantısı'nda konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Saraçhane Belediye Binası başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin restore ettiği ve tapuları Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilen yapılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aslan, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulunarak, "Gelin, onarıma ihtiyacı olan tarihi eserleri birlikte tespit edelim, birlikte ayağa kaldıralım" dedi.

Saraçhane Belediye Binası'nın tapusunun İBB'ye ait olduğunu, ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildiğini ifade eden Aslan, bu duruma tepki gösterdi. Binanın 60 yılı aşkın süredir İstanbullulara hizmet verdiğini hatırlatan Aslan, "İçinde bulunduğumuz Saraçhane Belediye binasının tapusu aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nindi. Yani Eylül meclisini yaparken tapu İstanbullularındı. Bir gecede Vakıflar buranın tapusunu kendi adına tescil ettirmiş. Yani kendi tapulu yerimizde kiracı olacağız... Burası İstanbullulara hizmet veren bir bina. Burası milletin evi. Bunu hangi vicdana sığdıracağız?" ifadelerini kullandı.

"YEDİKULE GAZHANESİ'NE 1,5 MİLYAR LİRA HARCADIK"

Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilen yapılardan birinin de Yedikule Gazhanesi olduğunu belirten Aslan, İBB'nin burada kapsamlı bir restorasyon çalışması yürüttüğünü ve önemli miktarda kaynak harcadığını söyledi. Aslan, "Biz 'İstanbul'un taşına toprağına sahip çıkacağız' dedik. Bir baktık, Yedikule Gazhanesi'nin tapusu da Vakıflara geçmiş. Oraya şu ana kadar 1,5 milyar lira kaynak harcadık ve restore etmeye devam ediyoruz. Tapu iptal davası için arkadaşlarımız çalışıyor; eğer tapu iptal olmazsa da harcadığımız parayı Vakıflar İstanbullulara versin. Çünkü biz İstanbullulara metro getireceğiz, çocuk etkinlik merkezleri yapacağız" dedi.

"HANGİ VAKIF, NE ZAMAN, HANGİ İŞİ YAPMIŞ, BİZE İSPATLAYIN"

Vakıflar Kanunu'nun 30'uncu maddesi kapsamında vakıf kültür varlığı sayılan yapılara ilişkin dayanak belgelerin açıklanmasını isteyen Aslan, "Bizim görüşümüz açık. Bu yapıların Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında vakıf kültür varlığı sayılmasına biz itiraz ediyoruz. Her biri için aynı soruyu soruyoruz: Hangi vakıf, ne zaman, hangi işi yapmış, bize ispatlayın. Evrak kaydını bize gösterin. Tescile dayanak gösterilen belge nerede? Açıklayın. Söz konusu yapılar İstanbul halkının ortak değeri. Ben kendi hakkımı korumuyorum, İstanbulluların hakkı için söylüyorum. İstanbul halkı bilsin, niye aldınız siz bunu?" diye sordu.

Yerebatan Sarnıcı, Galata Kulesi, Şerefiye Sarnıcı, Çubuklu Siloları, Beşiktaş İskelesi, Taş Mektep ve Metrohan gibi yapıları da gündeme getiren Aslan, İBB'nin bu eserlerin restorasyonu ve yeniden İstanbul'a kazandırılması için önemli yatırımlar yaptığını belirtti. Aslan, "Yerebatan'dan Yedikule'ye, Beşiktaş İskelesi'nden Taş Mektep'e kadar restore ettiğimiz tarihi eserlere milyarlarca lira para harcadık. Milyonlarca insan, ayağa kaldırdığımız bu eserleri gidip ziyaret etti, geçmişe nasıl sahip çıkılacağını gözleriyle gördü. Şimdi ne oldu? Kendi yerimizde kira ödememizi istiyorlar" diye konuştu.

"İNSAN KENDİ MALINA KİRA ÖDER Mİ?"

Tapusu İBB'ye ait olan ve İstanbul halkının bütçesiyle restore edilen yapılardan kira talep edilmesini eleştiren Aslan, "Tapusu İBB'ye ait olan, İstanbul'un bütçesiyle, İstanbullunun bütçesiyle onardığımız bu yapılarda neden kira ödeyelim? Tapusu bizde. Tarihi eseri ayağa biz kaldırdık, biz yaptık, parayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi harcadı. Diyor ki 'gel buraya kira öde'. Yahu insan kendi malına kira öder mi?" dedi.

İBB ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün aynı Cumhuriyet'in kurumları olduğunu hatırlatan Aslan, kurumlar arasında iş birliği yapılması gerektiğini belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Vakıflar Genel Müdürlüğü de Cumhuriyet'imizin kurumudur. Hepimiz aynı millete hizmet ediyoruz. Buradan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne sesleniyorum: Gelin, onarıma ihtiyacı olan tarihi eserleri birlikte tespit edelim, birlikte ayağa kaldıralım. Bir eserin ustaya, mühendise, kaynağa ihtiyacı varsa biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak taşın altına elimizi koymaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN TAŞINA TOPRAĞINA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İBB'nin söz konusu tescil işlemlerine karşı tüm hukuki haklarını kullanacağını belirten Aslan, tarihi eserlerin korunması ve halkın ziyaretine açık tutulması konusunda çalışmaların süreceğini vurguladı.

Aslan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu el koymalara karşı bütün hukuki haklarımızı kullanacağımızı buradan tüm İstanbullulara ifade etmek isterim. Kanuni haklarımızı kullanacağız. Aynı zamanda bu kanuni haklarımızı kullanırken de İstanbul'un tarihi eserlerini korumaya, kapılarını halka açmaya, açık tutmaya da devam edeceğiz. Ne olursa olsun İstanbul'un taşına toprağına sahip çıkacağız. Elimizden alsalar da almasalar da yapmaya devam edeceğiz. Ama bir Cumhuriyet kurumunun diğer Cumhuriyet kurumunun elindeki tapuyu alıp ondan sonra da 'sen burada bana kira öde' demesi hak mıdır? Bu, vicdana sığar mı?"