İBB Başkanvekili Nuri Aslan, sağanakta İstanbullulara toplu taşıma çağrısı yaptı

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, kent genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) giderek yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. İlgili birimlerden son duruma ilişkin bilgi alan Aslan, yağışların seyri, sahadaki müdahaleler ve alınan önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. İBB'nin 8.392 personel ve 2.246 araç ve ekiple sahada olduğunu belirten Aslan, İstanbullulara "Gerekmedikçe aracınızla, özel aracınızla yollara çıkmayın, toplu taşımayı kullanın. Gerekmedikçe evinizden ayrılmayın." çağrısı yaptı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle AKOM'da incelemelerde bulundu. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı yetkililerinden meteorolojik gelişmeler ve sahadaki çalışmalar hakkında bilgi alan Aslan, kent genelinde ekiplerin görev başında olduğunu belirtti.

Aslan, yağışın etkili olduğu bölgelerde İSKİ, Yol Bakım ve ilgili birimlerin müdahalelerini sürdürdüğünü, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların en aza indirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın açıklamaları şöyle:

"TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ"

"Sevgili İstanbullular… Dün akşam itibarıyla İstanbul, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. ve gece 22.00'den itibaren İstanbul'da başlayan yağmur devam ediyor. Şu an itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 53 civarında. Dolayısıyla yağışlı havalardaki ortalama ile hemen hemen aynı seyirde gidiyor. 8.392 personel ve 2.246 aracımızla, ekibimizle olaylara müdahale ediyoruz. Şu an İstanbul'da olumsuz bir durumla ve koşulla karşı karşıya değiliz. Allah'a şükür bu saate kadar yağıştan dolayı oluşan büyük bir kaza ile karşı karşıya kalmadık. Çeşitli noktalarda araç arızaları sebebiyle bir trafik yoğunlaşması oluyor. Ancak tüm ekiplerimizle sahadayız ve müdahale ediyoruz.

"GEREKMEDİKÇE ARACINIZLA ÇIKMAYIN, TOPLU TAŞIMA KULLANIN"

Bugün için de yağış devam edecek. Akşam saatlerine kadar Büyükçekmece'den Boğaz kıyılarına kadar yoğun yağış almaya devam edeceğiz. Akşam saatlerinden sonra, saat 18.00'den sonra Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'na geçmeye başlayacak bu yağış. ve yarın sabaha kadar da Anadolu Yakası'nda yoğun yağış almaya İstanbullular olarak devam edeceğiz. Önümüzdeki 10 gün süreyle, dediğim gibi, bir soğuk hava diliminin içinde İstanbul. Kimi gün yoğun yağmur yağışıyla karşı karşıya kalacağız, bazen yağışsız günler geçireceğiz. Ben buradan tüm yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum: Gerekmedikçe aracınızla, özel aracınızla yollara çıkmayın, toplu taşımayı kullanın. Gerekmedikçe evinizden ayrılmayın. Çünkü bazı saatlerde rüzgarın hızı şiddetlenerek fırtına seviyesine çıkacak; saatteki hızı 75-80 kilometreye çıkabilecek bir noktaya gelecek. Aynı zamanda tüm İstanbulluların da bilmesini isterim ki; biz hava tahminlerini AKOM olarak önceden yaparak, Meteoroloji ile görüşerek gerekli tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Yılların tecrübesi ve birikimiyle beraber çeşitli noktalarda önlem alıyoruz.

"DEVLETİN KURUMLARI EŞ GÜDÜM İÇİNDE ÇALIŞIYOR"

Normalde 24 saatte 'yoğun yağış' dediğimiz zaman, 24 saatte metrekareye 100 kilo yağış düştüğünde biz buna 'yoğun yağış' veya 'aşırı yağış' diyoruz. Fakat dün akşam 22.00'den itibaren bugün saat 10.00'a kadar, yani 12 saatte metrekareye 100 kilograma yakın yağış düştü. Dolayısıyla 24 saatte yağması gereken mevsim normallerindeki veya aşırı yağış oranlarını 12 saatte İstanbul aldı. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Karayollarının, İSKİ'nin ve Emniyetin aldığı çeşitli tedbirler vasıtasıyla, devletin kurumları eş güdüm içinde çalışarak İstanbul'da minimum hasarla ve minimum problemle bu süreci atlattık.

"8.392 ARKADAŞIMIZLA SAHADAYIZ"

Dolayısıyla gün içinde de tüm yurttaşlarımızın dikkatli olmasını, toplu taşıma araçlarını kullanmalarını; akşam saatlerine kadar dediğim gibi Avrupa Yakası'nda yağışlar aralıklı olarak yoğun şekilde devam edecek, dolayısıyla yurttaşlarımızın erkenden evlerine geçmelerini veya araçlarıyla hareket halinde olmamalarını ve toplu taşımayı kullanmalarını öneriyoruz. Görevimizin başındayız. Tüm arkadaşlarımızla beraber AKOM'da süreci izliyoruz. Hiç kimse merak etmesin; 92.000 tane çalışma arkadaşımız her an göreve hazır. Şu an itibarıyla 8.392 arkadaşımızla sahadayız, 2.246 ekibimiz aracımızla da olay yerlerine müdahale ediyoruz. Şu ana kadar ulaşmış tüm olay yerin problemlerine İSKİ, Yol Bakım ve diğer tüm arkadaşlarımız anında müdahale ediyor. İstanbul genelinde bu kadar yoğun yağışa rağmen büyük bir olumsuzluk yaşanmıyor. Bu da geçmişten beri aldığımız tedbirlerin nasıl sağlıklı sonuç verdiğinin göstergesi. Dolayısıyla emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da buradan teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum hepimize."