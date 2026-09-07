İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Üsküdar soruşturmasındaki tutuklamalara tepki gösterdi

(İSTANBUL) - İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında İBB Meclis Üyesi ve belediye çalışanlarının tutuklanmasına tepki göstererek, "Masumiyet karinesinin korunması gerektiğini, tutuksuz yargılamanın esas olduğunu ısrarla vurguluyoruz" dedi.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gerçekleşen tutuklamalara tepki gösterdi. Aslan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Görevlerini kamu yararı gözeterek yürüttüğüne inandığımız İBB meclis üyemiz ve çalışma arkadaşlarımızın tutuklanması hepimizi derinden yaraladı. Masumiyet karinesinin korunması gerektiğini, tutuksuz yargılamanın esas olduğunu ısrarla vurguluyoruz. Hakikatin en kısa sürede ortaya çıkacağına, adaletin tecelli edeceğine inancımızı koruyoruz. Arkadaşlarımızın yanındayız."