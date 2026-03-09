CHP Silivri'de Adalet İçin Yürüdü

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Örgütü ve desteğe gelen partililer, Silivri Dayanışma Merkezi'nden Silivri'deki Marmara Cezaevi önüne yürüdü. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bu siyasi kumpas davasıdır. 15 milyon 500 bin oyla belirlenmiş, cumhurbaşkanı adayının aday olmasını engellemek için açılmış bir davadır. Millet iradesine darbe yapmak için açılmış bir dava" dedi.

CHP İstanbul İl Örgütü ve ilçe örgütleri ve partililer, Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu İBB davasının duruşması öncesinde Silivri Dayanışma Merkezi'nden Silivri'deki Marmara Cezaevi önüne yürüdü. Yürüyüşe, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) de destek verdi.

"Mehmet Murat Çalık serbest bırakılsın" yazılı pankartın ardından yürüyen vatandaşlar, "Sarayın sofrasında soytarı olacağına halkın sofrasında kahraman ol", "Sarayların adalet dağıttığı nerede görülmüş" ve "Adalet sarayın değil, halkın temelidir" yazılı dövizler taşıyarak "Hak, hukuk, adalet", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "AKP halka hesap verecek" şeklinde slogan attı."

Silivri Cezaevi önünde açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel şu anda duruşma salonunda. Milletvekillerimiz, aileler ve avukatlar duruşma salonundalar. Günlerdir burada bir planlama yaptık. Hemen 600-700 metre yukarıda Silivri Dayanışma Merkezi'miz var. İlçe başkanlarımız, kadın kolu, gençlik kolu başkanlarımız, partililerimiz ve yurttaşlar Silivri Dayanışma Merkezi'nden duruşma sürecini takip edecekler. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, milletvekilleri ve aileler duruşma salonunun içerisinden takip edecekler. Burada bin kişilik bir duruşma salonu var. 400 yol arkadaşımız yargılanıyor. Her birinin ikişer tane avukatları var. Tutukluların aileleri var. Şu anda zaten duruşma salonunun içerisi bütün oturma alanları dolu, ayakta durulacak alanlar dolu. Bu planlamayı da karşılıklı müzakere yoluyla bizler bu şekilde gerçekleştirdik. Bu yönüyle biliyorum şu anda Silivri Dayanışma Merkezi'nin içerisindeki çadır dolu. Ancak orada avukatların ve gazetecilerin çalışma yapacağı alanlar da var. O alanlarda olacağız. Genel başkanımız da duruşma arasında Silivri Dayanışma Merkezi'ne gelecek. Orada Sizlerle bir araya gelecek."

"Sağlıklı bir duruşma süreci başlangıcı arzu ediyoruz"

Şimdi Beylikdüzü ilçe başkanımız burada, Mülayim Demirtaş. Onun öncülüğünde sizler Silivri Dayanışma Merkezi'ne doğru geçiyorsunuz. Ben Genel Başkanımız duruşma süreci başladığında onun yanından ayrılıp ben de Silivri Dayanışma Merkezi'ne geleceğim. Bugün Türkiye'nin 81 ilinden il başkanlarımız geldi. Onlar da Silivri Dayanışma Merkezi'ndeler. Çok çeşitli siyasi partilerden temsilciler var. Uluslararası kuruluşların temsilcileri var burada duruşmayı takip eden. Sağlıklı bir duruşma süreci başlangıcı arzu ediyoruz. Bu yönüyle bu dayanışma için her birinize teşekkür ediyoruz. Şu anda Silivri Dayanışma Merkezi'nde binlerce insan takip ediyor. Duruşma salonunda insanlar takip ediyor ve milyonların kalbi de bizimle beraber bu duruşmayı takip ediyor. En başından itibaren söylemiştik. Bu bir siyasi kumpas davasıdır. 15 milyon 500 bin oyla belirlenmiş, cumhurbaşkanı adayının aday olmasını engellemek için açılmış bir dava. Belediye başkanlarımız tutuklu. Millet iradesine darbe yapmak için açılmış bir dava. Bu davanın karşısında aslında millet ayakta ve burada sizler bu sürece sahip çıkıyorsunuz. Sizlere ve televizyonları başında kalbi bizlerle olan milyonlara buradan yürekten teşekkür ediyoruz."