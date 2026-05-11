İbb Davası... İbb Genel Sekreter Yardımcısı Alpay: "Genel Sekreter Yardımcısıydım Diye Tutuklandım"

Haber: Çağatan AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 35'inci gününde savunma yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, "Ben niçin buradayım, bilmiyoruz. 'Genel' dediler. Ben genel sekreter yardımcısıydım diye tutuklandım. Raporlarda ismim geçmiyor ama ben de genel sekreter yardımcısı değildim, bunlar bana bağlı değil ve tarihi de tutmuyor" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediliyor.

Sanıklardan Ekrem İmamoğlu ve siyasal iletişim danışmanı Necati Özkan, "casusluk" iddiasıyla da tutuklu yargılandıkları davanın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki 4 No'lu Duruşma Salonu'nda yapılan ilk duruşmasına katıldıkları için bugünkü İBB Davası'nda hazır bulunmadı.

Duruşmada İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın savunması alındı.

"Gözaltına alındığım ve ifade verdiğim konular, tutuklama gerekçelerim için hazırlanan iddianamede tarafıma bir suç isnadı olarak yöneltilmemiştir ve eylemler bölümünde hiçbir şekilde yer almamaktadır" diyen Alpay, şunları söyledi:"

"Adımın geçtiği eylemlerde 117 numaralı eylem haricinde hiçbir şekilde ifadem dahi alınmadı. 59 ve 139'uncu eylemlerle ilgili 8 gün gözaltı ve iddianame süresinde geçirdiğim 5,5 aylık tutukluluk süreme rağmen ilk kez size bir savunma ve cevap verebileceğim. Evvela şunu sormam gerekir. Ben niye tutukluyum diye bir soruyla başlayacağım. Kendi adıma bu savunmaları hazırlarken ben niye tutukluyum diye böyle bir vurgulayayım dedim ama sonra bir baktım ki buradaki birçok kişinin durumu aynı. Yani sadece bana özgü bir durum değilmiş. Ben oysa bana mı öyle, niye böyle oldu derken gördüm ki hemen hemen herkesin durumu aynı. Ben yine de kendi kişisel savunmamı yapacağım için bu konuyu bu şekilde söylemek istiyorum."

"ÇİFT DİKİŞLE TUTUKLANDIM"

Benim eğitim hayatım başarılı geçmiştir. Bir sene kaybım olmadı, öyle teşekkür de almadım, hep takdirle geçmiştir. İlkokul, ortaokulu birincilikle Trabzon Merkez'de okudum ve liseyi de ikincilikle veya üçüncülükle bitirdim. 80'li, 90'lı yıllarda okuyanlar iyi bilir, o zaman bir argüman vardı, çift dikiş. Ben çift dikiş ile tutuklandım. 50 yaşından sonra nasip oldu bana, tutuklanarak attım. Yine aynı soruşturma numarası... Bu defa hesaplanması istenen, cevaplanması istenen sorular raylı sistemler ve yol bakım ihaleleriydi. Raylı sistemlere ilişkin Kirazlı-Halkalı ihaleleri soruldu bana. Bazı ifadeler ve bilirkişi raporlarına baktım şimdi ama herkes öncelikle bir bilirkişi raporunu okurken, bakarken içeriğine değil, nereye indiğine bakar. Baktım, içeriğinde de pek bir şey yok.

"BAŞKA BİR DAİRE BAŞKANIYDIM"

Sonra bir daha okudum ve şöyle bir ifade kullandım. Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'nın benim görev alanımda bulunmamasından dolayı bu iki ihale ile ilgili benim bir dahlim yoktur. Bilirkişi raporunda da doğal olarak benim hiçbir şekilde ismim ya da makamımla ilgili bir konu geçmemektedir diye yanıtladım. Ayrıca Yol Bakım Daire Başkanlığı'nın ihaleleri soruldu bana. Bu 2020 ihale kayıt numarasıyla başlayan ihalede, 4 Şubat 2020'de yaklaşık maliyeti yapılmıştı. 14 Nisan 2020 tarihinde ihale onay belgesi düzenlenmiş ve temmuz ayında da ihalesi yapılmış. Orada bilirkişi raporundaki yazan kısım ihalenin ilk süreciyle ilgili. Yani benimle ilgili bir konu yok, sözleşmeye dair bir şey yok. İhalenin yapıldığı zamana kadarki süreçle ilgiliydi ve benim Yol Bakım Dairesi'nin bağlı bulunduğu genel sekreter yardımcılığı görevine atanmamsa Eylül 2020. Yani bu süreçte ben görevde değildim, başka bir daire başkanıydım."

"NİÇİN BURADAYIM?"

'Örgüt lideri ve yöneticisine bağlı olarak diğer örgüt üyeleriyle eylem birliği içerisinde hareket eden şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmaktadır' denilerek tutukluluğa sevk edildim. Rüşvet almak... İddianameyi okurken rüşvet almak, suç işlemek, kamu kurum kuruluşuna ihaleye fesattan tutuklandım. Bizim tutuklama gerekçemiz diye okuduğum bu savcılığa sevk yazısı sonradan eklendi herhalde, o zaman değil. Ben de anlatmaya çalışıyorum; ben niçin buradayım, bunu da bilmiyoruz. 'Genel' dediler. Yani genel sekreter çünkü ben genel sekreter yardımcısıydım diye tutuklandım. Yani raporlarda ismim geçmiyor ama ben de genel sekreter yardımcısı değilim, bunlar bana bağlı değil ve tarihi de tutmuyor. Yani genel sekreter yardımcısı değilim."

Duruşmaya daha sonra öğle arası verildi.