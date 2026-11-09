İBB Davası\'nda 106. gün, Necati Özkan\'ın şoförü tanık olarak dinlendi

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda devam edildi. Duruşmaların 106. günü, tanıkların dinlenmesiyle sürüyor.

Sanıklardan Necati Özkan'ın şoförü İsa Tolga Başarslan, tanık olarak dinlendi. 2014 yılından itibaren Necati Özkan'ın yanında bulunduğunu belirten Başarslan, Beylikdüzü'ndeki Metrohome projesinden ev almak için Beylikdüzü'ne gittiklerini, Özkan'ın bagaja koyması için kendisin içinde para olduğunu söylediği çantayı teslim ettiğini söyledi.

Başarslan, "Yol boyunca da işte ev alımı ile ilgili, konut yatırımı ile ilgili, planlarla ilgili konuşmalar oldu arabada. Ondan sonra, vardığımız noktada da çantayı kendisine verdim Necati Bey'in, içeri girdi. Ben arabanın başında durdum. ve sonra görüşme bittikten sonra da aracımızla ofise geri döndük" dedi.

Diğer tanık Adem Yeşilkaya da Necati Özkan'ın yanında muhasebe ve finans sorumlusu olarak çalıştığını, Özkan'ın şahsi satın aldığı dairelerin devir protokol işlemlerini usule uygun şekilde işlediklerini anlattı.

Dairelerin anahtar teslimi için Metro Home projesi töreni sırasında Özkan'a, Adem Kameroğlu'nun, "Abi işte proje biraz geç kaldı pandemiden dolayı ama teslim ettik. Yani yaptığın yatırıma değdi ve proje daha da gelişiyor, ticari alanları hep kurumsal firmalara kiraya verdik. Buranın yani değeri daha da artacak" dediğini aktardı.

ADEM SOYTEKİN'İN ÇALIŞANLARI DİNLENDİ

İtirafçı Adem Soytekin'in inşaat firmasında inşaat mühendisi olarak görev yapan Cumali Uyar da tanık olarak dinlendi.

Uyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yuvam İstanbul Kreşleri'nin Avrupa Yakası proje yöneticisi ve sorumlusu olarak çalıştığını, en son da Kahramanmaraş depreminden sonra Hatay ilinde yapılan geçici deprem konutlarının yapım yönetimiyle fiilen görev aldığını belirterek, binaların ilgili kuruma teslimini yaptığını anlattı.

Adem Soytekin'in avukatının, "Soytekin ile çalışma süreniz boyunca herhangi bir suç örgütünden veya örgütsel hiyerarşiden söz etti mi? İş ilişkiniz dışında herhangi bir örgütsel faaliyet, bağlılık veya emir komuta ilişkisine bizzat tanık olduğunuz herhangi bir olay oldu mu?" sorusuna Uyar, "Hayır olmadı. Adem Bey ile tek ilişkimiz iş ile alakalıdır, işin yapımı ve yönetimi ile alakalıdır. Çalışan işveren ilişkisi dışında herhangi bir ilişkimiz yoktur. Örgütle de herhangi bir ilişkisini net duymadım, şahit olmadım" yanıtını verdi.

Bir başka soru üzerine Uyar, Adem Soytekin'in kimseden rüşvet aldığına veya birisine rüşvet verdiğine şahit olmadığını söyledi.

Tanık Murat Kontaş, Asoy İnşaat'ın davaya konu inşaat işleriyle alakalı bilgi vermek için geldiğini belirtti. Kontaş, Adem Soytekin'in avukatı Simge Büyük'ün, "İşler yapılırken Adem Soytekin size bir örgütten bahsetti mi?" sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.