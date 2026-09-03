İBB Davası'nda 2 tahliye kararı sanık yakınlarını hayal kırıklığına uğrattı - Son Dakika
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İBB Davası'nda 2 tahliye kararı sanık yakınlarını hayal kırıklığına uğrattı

İBB Davası\'nda 2 tahliye kararı sanık yakınlarını hayal kırıklığına uğrattı
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İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nda Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve iş insanı Serkan Öztürk hakkında tahliye kararı verdi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen, 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nda tutuklu sanıklardan 2'si hakkında tahliye kararı verilmesi, tutuklu ailelerinde ve yakınlarında hayal kırıklığına neden oldu. Sinir krizi geçirdiği görülen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın annesi Gülseren Çalık, "Adalet istiyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın yargılamasına devam edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davada hafta boyunca tutuklu sanıkların tahliye talepleri alındı.

Duruşma savcısı, tutuklu beyanlarının tamamlanmasının ardından ara mütalaasını açıkladı. Savcı, 53 kişinin de tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti ise Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve iş insanı Serkan Öztürk hakkında tahliye kararı verdi.

Karara salondaki izleyiciler tepki gösterdi. Hayal kırıklığı yaşayan pek çok sanık yakını gözyaşı döktü.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yeğeninin küçük çocukları Mira ile Defne'nin salonda olması, tutuklu sanıkların olduğu yere el sallaması dikkati çekti.

Kararın ardından sinir krizi geçiren Çalık'ın annesi Gülseren Çalık, "Adalet istiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Serkan Öztürk, Rıza Akyüz, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Davası'nda 2 tahliye kararı sanık yakınlarını hayal kırıklığına uğrattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Davası'nda 2 tahliye kararı sanık yakınlarını hayal kırıklığına uğrattı - Son Dakika
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