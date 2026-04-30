İbb Davası'nda 30. Gün Başladı... Mahkeme Heyetinin Tutukluluk İncelemesi Yapması ve Tahliyelere İlişkin Karar Vermesi Bekleniyor - Son Dakika
İbb Davası'nda 30. Gün Başladı... Mahkeme Heyetinin Tutukluluk İncelemesi Yapması ve Tahliyelere İlişkin Karar Vermesi Bekleniyor

30.04.2026 11:45  Güncelleme: 12:52
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 30. günü başladı. Duruşmada, Murat Gülibrahimoğlu’nun sahibi olduğu Güney Cebeci Şirketinin Genel Müdür Yardımcısı, tutuklu sanık Adem Başer’in avukatlarının savunması dinlenecek. Gün sonunda duruşma savcısının tutukluluğa ilişkin mütalaası sonrası, mahkeme heyetinin tutukluluk incelemesi yapması ve tahliyelere ilişkin karar vermesi bekleniyor.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 30. günü başladı. Duruşmada, Murat Gülibrahimoğlu'nun sahibi olduğu Güney Cebeci Şirketinin Genel Müdür Yardımcısı, tutuklu sanık Adem Başer'in avukatlarının savunması dinleniyor. Gün sonunda duruşma savcısının tutukluluğa ilişkin mütalaası sonrası, mahkeme heyetinin tutukluluk incelemesi yapması ve tahliyelere ilişkin karar vermesi bekleniyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 30. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıkmıştı.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı.

Bugün Şehir Plancısı Gürkan Akgün'ün doğum günü

Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirilirken, izleyici kısmında bulunan sanık yakınları, tutukluların isimlerini söyleyerek selamlamaya çalıştı. Şehir Plancısı Gürkan Akgün'ün doğum günü olması nedeniyle eşi Pınar Keleş Akgün, izleyici sıralarında "İyi ki doğdun Gürkan" yazılı pankart açtı.

Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Pehlivan salona getirildiği sırada, tüm tutuklu sanıklar ayağa kalktı. Avukatların olduğu bölüme el sallayan İmamoğlu, bazı tutuklu sanıklarla tokalaşıp, sarıldı, bu sırada izleyiciler yine alkışlarla, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Ekrem başkan onurumuzdur" şeklinde seslendi.

Duruşma, Murat Gülibrahimoğlu'nun sahibi olduğu Güney Cebeci Şirketinin Genel Müdür Yardımcısı, tutuklu sanık Adem Başer'in avukatlarının savunmasıyla saat 11.10'da başladı.

Savunmaların alınmasının ardından duruşma savcısının tutukluluğa ilişkin mütalaası sonrası, mahkeme heyetinin tutukluluk incelemesi yapması ve tahliyelere ilişkin karar vermesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İbb Davası'nda 30. Gün Başladı... Mahkeme Heyetinin Tutukluluk İncelemesi Yapması ve Tahliyelere İlişkin Karar Vermesi Bekleniyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 12:58:03. #.0.5#
SON DAKİKA: İbb Davası'nda 30. Gün Başladı... Mahkeme Heyetinin Tutukluluk İncelemesi Yapması ve Tahliyelere İlişkin Karar Vermesi Bekleniyor - Son Dakika
Advertisement
