İbb Davası'nda 31. Gün... Ekrem İmamoğlu: "Ne Yazık Ki Yargı Heyeti, Yargılama Yapmak İstemiyor"

04.05.2026 12:44  Güncelleme: 13:53
(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB davası, 31. günde yaşanan tartışmaların ardından yarına bırakıldı. İmamoğlu, salondan çıkarken, "Ne yazık ki yargı heyeti, yargılama yapmak istemiyor. Bugün yaptığı şey, yargılama yapmak istememektir. Çünkü yandaş medyayı, adliyenin arka tarafına kimsenin giremediği bir yere yandaş bir medya görevlisini alıp, oradan bizim arkadaşımıza parmak sallamasını sağlayan bir akıl, yargılama yapmayı istemiyor; algı yönetmek istiyor" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 31. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda yapıldı.

Duruşmanın başında sanık avukatları, taleplerinin dinlenmemesinden şikayet etti, diğer avukatlar da duruma tepki gösterdi. Avukatların haftalık tutukluluk değerlendirmesi yapılması ve diğer talepleri üzerine, Mahkeme Başkanı ile avukatlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Mahkeme Başkanı, duruşmaya ara verdiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu ile tutuklu sanıklar, izleyiciler ve avukatlar salonu terk etmedi.

"Ferhat Murat" tartışması...

Bu arada, etkin pişmanlık beyanı veren Servet Yıldırım'la röportaj yaptığı belirtilen gazeteci Ferhat Murat'ın, duruşmaya ara verilince, yalnızca hakim ve savcıların kullanımı için ayrıldığı bildirilen giriş-çıkış koridorunu kullandığı iddia edildi.

Sanık avukatları, gazeteci Ferhat Murat ile ilgili iddialar üzerine tutanak tuttu. Yaşanan tartışmaların ardından mübaşir, salona gelerek Mahkeme Başkanı'nın talimatını ilettiğini ve duruşmanın yarına bırakıldığını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu, duruşma salonundan çıkarılırken, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki yargı heyeti, yargılama yapmak istemiyor. Bugün yaptığı şey, yargılama yapmak istememektir. Çünkü yandaş medyayı, adliyenin arka tarafına kimsenin giremediği bir yere yandaş bir medya görevlisini alıp, oradan bizim arkadaşımıza parmak sallamasını sağlayan bir akıl, yargılama yapmayı istemiyor; algı yönetmek istiyor. Biz, mücadelemize odevam ediyoruz. Hepinizi çok seviyorum."

Erdoğdu: "Engin Ulusoy morfinle ayakta duruyor"

Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, salona getirilirken yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yürümekte zorlanmıştı. Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, salondan ayrılırken Ulusoy'un durumuna isyan ederek, "Engin Ulusoy'un durumunu dile getirin. Morfinle ayakta duruyor. Hastaneye götürmüyorlar. Adam ölüyor, bu zulümdür" dedi.

Kaynak: ANKA

