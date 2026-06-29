İbb Davası'nda 58'inci Gün Sona Erdi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB Davası'nın 58'inci gününde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatları savunmasını tamamlandı. Yarın duruşma, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 58'inci gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam etti.

Bugün duruşmada, tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması tamamlandı. Ardından Mahkeme Başkanı, Murat Ongun'un talebi üzerine savunmasının yarın alıancağını söyledi. İmamoğlu İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da savunmasının hazır olmadığını söyleyince Mahkeme Başkanı İmamoğlu'na geçmek istedi. İmamoğlu savunma yapmayı kabul etmedi. Duruşma 16: 17'de sonlandırıldı.

Yarın Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un savunması dinlenecek.