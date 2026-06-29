İbb Davası'nda 58'inci Gün Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb Davası'nda 58'inci Gün Sona Erdi

29.06.2026 16:26  Güncelleme: 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Davası'nın 58. duruşmasında Gürkan Akgün'ün avukatları savunmasını bitirdi. Yarın Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun savunma yapacak. İmamoğlu ise savunma yapmayı reddetti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB Davası'nın 58'inci gününde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatları savunmasını tamamlandı. Yarın duruşma, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 58'inci gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam etti.

Bugün duruşmada, tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması tamamlandı. Ardından Mahkeme Başkanı, Murat Ongun'un talebi üzerine savunmasının yarın alıancağını söyledi. İmamoğlu İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da savunmasının hazır olmadığını söyleyince Mahkeme Başkanı İmamoğlu'na geçmek istedi. İmamoğlu savunma yapmayı kabul etmedi. Duruşma 16: 17'de sonlandırıldı.

Yarın Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un savunması dinlenecek.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Ongun, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası'nda 58'inci Gün Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da et yiyen dev çekirge görüntülendi Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı
Aziz Yıldırım’dan Skriniar’ın transferi için kesin karar Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar
Bodrum’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

16:25
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
15:52
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
15:46
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 17:45:07. #7.13#
SON DAKİKA: İbb Davası'nda 58'inci Gün Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.