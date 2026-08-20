İBB Davası’nda 67’nci gün 14 saat sürdü

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 67'nci günü, 14 tutuksuz sanığın savunma yapmasıyla tamamlandı. Duruşma yaklaşık 14 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 67'nci günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda yapıldı.

Etkin pişmanlık ifadesi veren ve 30 Nisan'da tahliye edilen Adem Soytekin'in tutuksuz yargılanan eski avukatı Onur Büyükhatipoğlu, savunmasında şunları dile getirdi:

"Adem Soytekin kendisini ziyaret eden başka avukatlarla başka görüşmeler yapmış. Ben bunların hiçbirisini görmedim, hiçbirisini bilmiyorum. Medyada etkin pişmanlığa dair beyanda bulunduğunu öğrendikten sonra cezaevine yanına gittim. En son 17 Haziran'da gittim. 17 Haziran'da gitmemin nedeni de etkin pişmanlıkta bulunduğunu bilmiyorum, medyaya yansımamış. O gün adliyede tutukluluk kararına ben itiraz ettim. Meğerse ben Adem Bey'in tutukluluk kararına itiraz ederken Adem Bey benim haberim olmaksızın başka bir meslektaşımıza etkin pişmanlığa dair beyanda bulunmuş. Kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Kastını aşar şekilde cezaevi psikolojisiyle farklı beyanlarda bulunmuş. Ardından Adem Bey hakkımda asılsız iddialarda bulunduktan sonra da beni birçok kez cezaevine çağırdı. Gitmek istemedim. Buna rağmen çağırdı. İtirafçı olduğunu düşündükten sonra yine avukatlığını yapmamı istedi ama gitmedim. Niye gideyim? Benim hakkımda beyanlarda bulunmuş. Tek bir cezaevi kaydı bulamazsınız. Soytekin'den talimat almak da gerçekten kolay değildir. Soytekin'e 'Bana bir konuda talimat ver' derseniz 'Bana güvenmiyor musun? Benim sözüm senettir' der. Kendisi ifadelerinde de bunu söyledi, 'Benim sözüm senettir, ben çok güvenilir insanım'. Halen de güveniyorum kendisine ancak bazı konularda hasbelkader iyi ki talimatlar almışım. Soytekin bu dosyada ilginç şekilde 8 kez ifadeye gitmiş ve hakkımda 3 kez beyanda bulunmuş.

"MEHMET PEHLİVAN TOPLANTIDA YOKTU"

İlki, YT Hukuk'taki akşam olduğunu iddia ettiği ama baz kayıtlarına göre akşam olmayan bir gizli toplantı yaptığımızı iddia etmiş. Bu toplantı gizli değil. Aleni, açık hukuk ofisi. Hukuk ofisi dışında müvekkilimizle nerede buluşabiliriz? Telefonlarımız yanımızda, ofisimizde kamera var. Soytekin, 7 Mart ile 19 Mart tarihi arasında her gece yemeden içmeden ofiste gizli toplantı yaptığımızı iddia etmiş. 19 Mart'a kadar bu toplantılar devam etmiş; çok ilginç, hiçbirisinde baz kaydı yok. Mehmet Pehlivan'ın olduğunu iddia etmiş. Orada Mehmet Pehlivan yok. Benim o gün Mehmet Pehlivan'la baz kaydım da yok. Mehmet Pehlivan'ı tanıyor muyum? Evet. Kendisi 2023 yılından beri tanıdığım bir arkadaşımdır ancak şunu da belirtmem gerekir. Pehlivan, Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken ben bu koridorlarda hakim, savcı, avukat olarak dolaşıyordum. Pehlivan'ın beni birine görevlendirebilmesi mümkün değil. Pehlivan beni bu dosyada hiçbir kimseye görevlendirmedi, görevlendiremez de. Ayrıca bu kadar sanık var. Adem Soytekin dışında benim hakkımda iddiada bulunan bir kişi var mı? 'Onur Büyükhatipoğlu geldi, bana baskı yaptı; bana şunu getirdi, bunu götürdü' iddiası var mı?"

YAKLAŞIK 14 SAAT SÜRDÜ

Duruşmada tutuksuz sanıklar Emin Türe, Emre Manav, Özgür Türkmen, Metin Gül, Erhan Ünal, Nahit Kiler, İsmet Koyun, Naim Erol Özgüner, Abdullah Uygun, Hüsnücan Şen, İdris Yıldırım, Onur Büyükhatipoğlu, Hüseyin Yurddaş ve Mahir Gün savunma yaptı. Saat 11.00'de başlayan ve toplam 14 kişinin savunma yaptığı duruşma, ertesi güne sarkarak saat 00.35'de sona erdi.