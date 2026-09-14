İBB Davası\'nda 80. gün Silivri\'de başladı, zabıta memuru savunma yapıyor

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 80'inci günü başladı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonundaki duruşmayı, davada tahliye edilen ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevine iadesini bekleyen İnan Güney de izleyici kısmından takip ediyor.

Duruşmada ilk olarak zabıta memuru Paşa Şahin'in savunması alınıyor.