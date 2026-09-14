İBB Davası\'nda 80\'inci günde tutuksuz sanıklar savunma yaptı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nda tutuksuz sanıkların beyanlarının alınmasına devam ediliyor.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın yargılamasına devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda davanın 80'inci günü yapılıyor.

Dava kapsamında tahliye edilen ve görevine iade edilmeyi bekleyen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de Beyoğlu iddianamesine kadar olan kısımda duruşmayı izledi. Duruşmada öğle arasından önce sırasıyla Paşa Şahin, Eyüp Selman Korten, Aykut Gamsız, Serkan Boztepe, Sencer Hacıoğlu, Serdar Ekinci, Ümit Tıraşçı, İbrahim Orhan Demir, İsmail Akkaya, Sabriye Akkaya, Veysel Eren Güven, Mehmet Akif Bulut, Deniz Göleli, Seyhan Özcan ve Şükrü Fındık savunma yaptı.

Hakkındaki iddiaların gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Şükrü Fındık, şunları söyledi:

"Haber sitesinin sahibi ben değilim. İddianamede kozmopolitik.com isimli haber sitesinin sahibi olduğum iddia edilmiştir. Oysa bu iddia tamamen gerçek dışıdır. Sitenin mülkiyeti, künyesi ve marka tescili, ifademde de belirttiğim ve herhalde benden sonra da ifade verecek olan Can Poyraz'a aittir. Nitekim Can Poyraz da mahkemenize sunduğu yazılı savunmasında sitenin ve sosyal medya hesaplarının kendisine ait olduğunu açıkça beyan etmiştir. Kendisinin bu konudaki savunmasına aynen katılıyorum. Söz konusu mecranın idari, hukuki veya finansal hiçbir sorumluluğu bana ait değildir. 2023 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işime son verildi. Kendi isteğimle ayrılmadım, kapının önüne kondum. Hak ettiğim tazminatımı dahi ancak avukatım vasıtasıyla hukuki yollardan zar zor alabildim. Buradaki trajikomik ironiyi mahkemenizin takdirine sunmak isterim. İBB idaresi tarafından işten çıkartılıp mağdur edilmiş biri olarak şimdi Ekrem Bey ile aynı iddianamede örgüte yardım etmekle suçlanıyorum. Beni işimden eden bir yapıya yardım ettiğim iddiası sadece hukuken ve mantıken değil, eşyanın tabiatına da aykırıdır."

Öğle arasından sonra ise Egemen Özcan, Mehmet Cem Topçuoğlu, Nazlı Dalar, Ömer Bedirhan Çoka, Mete Sarısaltun, Tuncay Önderoğlu, Cem Çelik, Nail Güler ve Bayram Taşkın, savunmalarını tamamladı. Duruşmaya 1 saat akşam arası verildi.