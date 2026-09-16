İBB Davası\'nda 82\'nci gün Silivri\'deki yeni salonda başladı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nda 82'nci gün, Silivri'de inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın yargılamasına devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda yapılan davanın 82'nci günü başladı.

Duruşmada ilk olarak müteahhit İbrahim Halil Babacan savunma yaptı. Duruşmayı YENİ Parti Bursa Milletvekilleri Kayıhan Pala ve Hasan Öztürk de duruşmayı izliyor.