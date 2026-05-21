İbb Davas'nda 9 Tahliye... İmamoğlu: Yargılamayı Millet Sandıkta Yapacak

HABER: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB Davası'nın 41. gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi; tutuklu sanıklar Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş, Engin Ulusoy, Gökhan Köseoğlu, Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya, Hakan Aplak hakkında tahliye kararı verdi. İmamoğlu salondan ayrılırken "Bayramınızı tebrik ediyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Gençlerine, emeklisine, işçisine, gazetecisine bayram yaşatmıyorlar ama Alican kurtuldu. Onun da özgürlüğünden dolayı çok mutluyum. Ama şunu söyleyeyim, mahkemelerde yargılama yok. Yargılamayı siz sandıkta yapacaksınız" dedi. Duruşma 1 Haziran'da devam edecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 41. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda görüldü.

9 İSME TAHLİYE KARARI

Duruşma savcısı, İBB çalışanı Iraz Bayrak, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy ve etkin pişmanlık ifadelerinin arkasında olduğunu söyleyen Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu hakkında tahliye kararı verilmesini talep etti.

Iraz Bayrak ve Orhan Gazi Erdoğan, eylem 13 kapsamında tutuklu bulunan son iki kişiydi. Engin Ulusoy ise yoğun sağlık sorunları yaşaması nedeniyle son haftalarda duruşmaya arkadaşlarının yardımıyla katılabiliyordu.

Yaklaşık bir saatlik aranın ardından ara kararını açıklayan Mahkeme Heyeti, tutuklu sanıklar Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş, Engin Ulusoy, Gökhan Köseoğlu, İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yerine başkanvekili seçilen Ahmet Şahin, Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Cevat Kaya, İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak hakkında tahliye kararı verdi.

İMAMOĞLU: "MAHKEMELERDE YARGILAMA YOK. YARGILAMAYI SANDIKTA YAPACAKSINIZ"

İmamoğlu kararın ardından salondan ayrılırken "Bayramınızı tebrik ediyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Gençlerine, emeklisine, işçisine, gazetecisine bayram yaşatmıyorlar ama Alican kurtuldu. Onun da özgürlüğünden dolayı çok mutluyum. Ama şunu söyleyeyim, mahkemelerde yargılama yok. Yargılamayı siz sandıkta yapacaksınız" diye konuştu.

DURUŞMA, 1 HAZİRAN'DA DEVAM EDECEK

Duruşma, bayramın ardından 1 Haziran'da devam edecek. Bir sonraki tutukluluk incelemesi de 18 Haziran'da yapılacak.