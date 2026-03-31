İbb Davası'nda Duruşma Savcısı, 7 Kişi Hakkında Tahliye Talep Etti

31.03.2026 13:04  Güncelleme: 14:05
Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 sanıklı İBB Davası devam ediyor. Duruşma Savcısı, sanıklardan Sırrı Küçük, Fatih Yağcı, Evren Şirolu, Kadriye Kasapoğlu, Ali Üner, Ebubekir Akın ve Davut Bildik hakkında tahliye talep etti, diğer sanıkların bu aşamada mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB Davası'nın duruşması üçüncü haftada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

Duruşma, bugün, yarın ve perşembe günü, bugüne kadar savunması alınmayan tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye talepleri ile devam edecek. Avukatlar, mahkeme heyetinin belirlediği savunma listesine göre sırayla savunma yapacak. Her avukatın yaklaşık 15-20 dakika kadar savunma yapması hakkı bekleniyor. Perşembe günü ise mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar hakkında ara karar kuracak.

Duruşmaya, savcının tutukluluğa ilişkin mütaaasını hazırlaması için 1 saat ara verildi. Aranın ardından duruşma Savcısı, tutukluluklara ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcılık, Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı sanık Fatih Yağcı, iş insanı Evren Şirolu, Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, iş insanı Ali Üner, halk otobüsü sahibi Ebubekir Akın ile İBB'nin iştirak şirketi İSPER'in büro personeli Davut Bildik hakkında tahliye talep etti.

Savcılık, bu sanıkların tutuklu kaldıkları süre ve üzerlerine atılı suçun vasıf ile mahiyeti gözetilerek bu aşamada tahliyelerine, diğer sanıkların bu aşamada mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Kaynak: ANKA

