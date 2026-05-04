İbb Davası'nda Gergin Başlayan Duruşmanın Yarına Bırakılması... İyi Partili Olgun: "Ceza Yargılaması Değil, Adeta Bir Hukuk Katliamı"

(İSTANBUL) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik (İBB) Davası'na ilişkin, "30 küsur yıllık hukukçu kimliğimle şunu söyleyebilirim, ceza usul hukukunun ve Türk Ceza Kanunu'nun hiçbir hükmü burada uygulanmıyor. Bakın onlarca eylem, yüzlerce sanık, ayrı ayrı fiiller... Hepsi çorba yapılmış. Mahkeme heyeti de 'Sabah kalktım bu duruşmayı acaba nasıl ertelesem' diye bakıyor. Bakın bu dava böyle gitmez. Burada adalet sağlanmaz" dedi.

İBB Davası'nı İYİ Parti adına takip eden İYİ Parti Hukuk ve Siyasi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, bugün yapılan duruşmanın, mahkeme heyeti ile avukatlar arasında yaşanan gerginliğin ardından savunmalar alınmadan yarına bırakılmasına tepki gösterdi.

Olgun, sosyal medya hesabından, "Ceza yargılaması değil, adeta bir hukuk katliamı. Devlet ciddiyeti ayaklar altında, HSK nerede" notuyla paylaştığı videoda şu açıklamalarda bulundu:

"Gerçekten bir tiyatro oynanıyor"

"İYİ Parti olarak siyasi olarak adlandırılan davaları ilk günden beri izliyoruz. Bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili davanın 31. günü. ve biz ilk günden beri bu davanın takipçisi olduk. Bugün geldiğimiz noktada ne söyleyebiliriz? Gerçekten burada bir tiyatro oynanıyor. 30 küsur yıllık hukukçu kimliğimle şunu söyleyebilirim, ceza usul hukukunun ve Türk Ceza Kanunu'nun hiçbir hükmü burada uygulanmıyor. Bakın onlarca eylem, yüzlerce sanık, ayrı ayrı fiiller... Hepsi çorba yapılmış. Mahkeme heyeti de 'Sabah kalktım bu duruşmayı acaba nasıl ertelesem' diye bakıyor. Bakın bu dava böyle gitmez. Burada adalet sağlanmaz."

"HSK üyelerine sesleniyorum: Acilen bu işe el atın"

Ben ülkem adına çok üzgünüm. Örnek verecek olursak İBB iştirakı Ağaç Ağaç'a ile Kültür Ağaç'a hakkında iddia edilen fiillerin birbirine ne alakası var? Acilen bunların tefrik edilmesi ve mahkemelere dağıtılması gerekir. Burada en büyük görev Hakimler ve Savcılar Kurulu'na düşüyor. Bakın atananları boş verdik. Siz milletin vekillerinin oylarıyla seçilmiş olan HSK üyelerine sesleniyorum, acilen bu işe el atın. Aldığınız maaşın hakkını verin. ya da o koltukları bırakın. Bu milletin ahını almayın. Adalet herkese lazım. Bir gün herkese lazım olacak ve biz bundan hiçbir şekilde dönmeyeceğiz. İYİ Parti olarak da sonuna kadar hakkı, hukuku ve adaleti savunacağız."