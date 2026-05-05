İBB Davası'nda Hakan Karanis'in Savunması
İBB Davası'nda Hakan Karanis'in Savunması

05.05.2026 18:24
Tutuklu sanık Karanis, cezaevinde kötü koşullarda yaşadığını ve savunmasını yaptı.

Haber: Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının 32. gününde, "Cebeci Maden Sahası'nda yapılan hafriyat dökümü nedeniyle kamu zararı oluştuğu" iddiasından yargılanan Hakan Karanis, savunmasında etkin pişmanlık beyanı veren iş insanı Sarp Yalçınkaya'nın ifadeleriyle tutuklu olduğunu dile getirerek, "Şu karakterdeki bir adamın seviyesiz beyanlarıyla 14 aydır cezaevinde yatıyorum. Bu ifade çöp bile olamaz. Çöpün bir değeri var, en azından dönüştürülüyor" dedi. 14 aydır tahtakurularıyla yattıklarını ileri süren Karanis, "Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Şu cezaevlerine bir el atsın" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 32. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

77'si tutuklu 414 sanıklı davada, firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerinden, "Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye ait Cebeci Maden Sahası Bölgesi'ne, İBB tarafından hafriyat dökümü nedeniyle kamu zararı oluştuğu" iddiasından tutuklu yargılanan Hakan Karanis'in savunması alındı.

"O benim için her zaman arkadaşım Ekrem'dir"

Sanık Hakan Karanis, çocukluk arkadaşı Ekrem İmamoğlu'yla, Murat Gülibrahimoğlu arasında "köprü" olduğu iddiasını reddetti. Karanis, İmamoğlu ile 4. sınıfta tanıştıklarını, aynı köyden evlendiklerini, aynı yerde askerlik yaptıklarını, aynı apartmanda oturduklarını ve İmamoğlu'nun şirketinde 2 yıl çalıştığını belirtti.

Hakan Karanis, "İmamoğlu, buradaki insanlar için İBB Başkanı olabilir, Cumhurbaşkanı adayı olabilir, CHP'nin Genel Başkanı olabilir ya da bir müddet sonra Cumhurbaşkanı da olabilir. Bunların hepsi bana gurur verir. Ama o, benim için her zaman arkadaşım Ekrem'dir. O, benim Ecem'in amcasıdır, benim Beren'imin babasıdır" diye konuştu.

"Cebeci maden sahasını hayatımda hiç görmedim"

İBB'de hiçbir görevi olmadığını söyleyen Karanis, "Tanık beyanlarının yalan olduğunu tek tek size ispatlayacağım" dedi.

Murat Gülibrahimoğlu ile tanışıklığının sosyal ilişkiden ibaret olduğunu söyleyen Karanis, "Cebeci maden sahasını hayatımda hiç görmedim" diye konuştu. Gülibrahimoğlu'yla aralarında para alışverişi olduğu iddiasına ilişkin, "İki araç alacaktım. Bana borç olarak 5 milyon TL gönderdi. Ancak daha sonra siparişler iptal oldu. Parayı iade ettim. Dekontu avukatım sunacak. Ben, Murat Gülibrahimoğlu ile kimse arasında köprü görevi görmedim. Ben, Murat Gülibrahimoğlu'nu çevremde kimseyle tanıştırmadım. Kendisinin de buna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ancak Murat Gülibrahimoğlu, beni kendi çevresinde birçok iş insanı ile tanıştırdı. Murat Gülibrahimoğlu, beni devlette görev yapan önemli bürokratlarla, siyasetçilerle tanıştırdı" diye konuştu.


Karanis, Gülibrahimoğlu'nun yaptığı yüz milyonlarca liralık para transferlerinde suç görülmediğini, ama kendisiyle yapılan 10 bin, 20 bin, 50 bin, 200 bin gibi transferlerin suç geliri olduğunun ileri sürüldüğünü ifade etti.


Kaynak: ANKA

