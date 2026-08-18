İBB Davası’nda 66’ncı gün... İmamoğlu: “Ben susma hakkımı kullanmadım. Feragat kelimesini kabul etmiyorum” - Son Dakika
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İBB Davası’nda 66’ncı gün... İmamoğlu: “Ben susma hakkımı kullanmadım. Feragat kelimesini kabul etmiyorum”

İBB Davası’nda 66’ncı gün... İmamoğlu: “Ben susma hakkımı kullanmadım. Feragat kelimesini kabul etmiyorum”
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İBB Davası'nın 66. gününde tutuksuz sanık Seyfi Beyaz'a soru soran Ekrem İmamoğlu, mahkeme başkanının kendisi için söylediği 'susma hakkından feragat' ifadesini reddetti: 'Feragat diye bir kelimeyi kabul etmiyorum.'

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 66'ncı gününde tutuksuz iş insanı Seyfi Beyaz'a soru sormak için söz alan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme başkanına "Ben susma hakkımı kullanmadım. 'Susma hakkını kullandı' kavramı tamamen uydurma bir kavramdır. Feragat diye bir kelimeyi de kabul etmiyorum" tepkisini gösterdi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 66'ncı günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda yapılıyor.

Savunma yapan tutuksuz iş insanı Seyfi Beyaz, "Bahsi geçen konularla ilgili daha önce detaylı bir şekilde ifade vermiştim. İfademin arkasındayım. Hakkımda üç tane eylem var. Yurt dışı yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum. Önceki ifadelerime ekleyeceğim bir şey yoktur" dedi.

Savunmasının ardından tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyaz'a soru sormak için söz aldı. Çalık'ın söz aldığı sırada annesi Gülseren Çalık'ın duygulandığı ve gözyaşı döktüğü görüldü. Beyaz'ın farklı tarihlerde 6 ifade verdiğini anımsatan Çalık, "2022'de para verip iskan aldığınızı söylemişsiniz fakat iskanı 3 yıl önce almışsınız. Muhasebecisi üzerinden Adem Soytekin'e teslim edildiğini ve parayı teslim edildikten 2 gün sonra da iskanınızın alındığını ifade etmişsiniz. İddianamede de iskanın alındığı tarihin 12 Kasım 2019 tarihinde iskanımızın onaylandığını söylemişsiniz. Bu ifadenizden 2 gün sonra da tahliye olmuşsunuz" dedi. Beyaz ise "10 senelik bir mevzu. Şu an teyit edemem" karşılığını verdi.

"18 AYDIR BUGÜNÜ BEKLİYORUM"

İfadesindeki çelişkilere değinen Çalık, şunları söyledi:

"Bir tanesinde diyorsunuz ki 'kabul etmedim', öbüründe diyorsunuz 'kabul ettik'. Şimdi 40 yıllık inşaatçıdan bunları duymak insanı üzüyor. 40 yıldır inşaat yapıyorsunuz. İskan ve ruhsatın ne manaya geldiğini ben size burada anlatmayayım. 18 aydır bugünü bekliyorum çünkü ben Beylikdüzü ile ilgili ifademi verdim, anlattım ama benim devamımda kimse anlatmadı. Siz de haklı olarak kimseyi dinleyemediniz. Eylem 1 ne, Eylem 2 ne, 6 ne, 8 ne; hiçbirini dinleyemediniz. Siz ara verdiğiniz günden itibaren ilk 2-3 gün ister istemez insan tutukluluk incelemesinde o tahliye kararı çıkmayınca üzülüyor, moral motivasyonumuz bozuluyor. Ben hücreye gittim, 3 gün moralim bozuldu; 4'üncü gün sorulara çalışmaya başladım. Ben şimdi arkadaşlara nezaketimi bozmadan sorularımı sormak istiyorum çünkü onların beyanlarıyla içeride tutulduğumu düşünüyorum artık."

İMAMOĞLU'NDAN "FERAGAT" TEPKİSİ

Ekrem İmamoğlu da Beyaz'a soru sormak için söz aldı. İkinci duruşmanın ikinci oturumunda ilk kez söz alan İmamoğlu, "Mahkeme heyeti adına mahkeme başkanının dün benim için 'Susma hakkından feragat etmiş kabul ediyorum' diye bir cümlesi oldu. Bunu şiddetle reddediyorum çünkü ben susma hakkımı kullanmadım. 'Susma hakkını kullandı' kavramı tamamen uydurma bir kavramdır. Ben de ona karşılık feragat etmediğimi belirttim. Savunma hakkımı kullanmadım. Feragat diye bir kelimeyi de kabul etmiyorum" tepkisini gösterdi.

"PAZARLIK YAPMADINIZ"

İmamoğlu'nun "Ben sizinle hiç ticari bir pazarlık yaptım mı" sorusuna "Yapmadınız" diyen Beyaz, "Yaşadığınız sorunlarla ilgili 'Ekrem İmamoğlu, şu konuda şöyle bir sorun yaşadım, canım yandı, şu oldu, bu oldu' deyip beni şikayet ettiniz mi" sorusuna da "Hayır" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Davası’nda 66’ncı gün... İmamoğlu: “Ben susma hakkımı kullanmadım. Feragat kelimesini kabul etmiyorum” - Son Dakika

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