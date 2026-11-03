İBB Davası\'nda Mado tanığı Cevahiroğlu, ifadeyi sosyal medyadan duyduğunu söyledi

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda, "Beylikdüzü Mado'da gizli toplantılar yapıldığı" iddiasında bulunan Kültür A.Ş.'nin eski Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın makam şoförü Orhan Cevahiroğlu tanık olarak dinlendi. Mahkeme Başkanının, "Gizli toplantı (Mado) ifadesini sen mi, savcılık mı kullandı?" sorusuna, "Sosyal medyadan duyduğum kadarıyla" yanıtını veren Cevahiroğlu, toplantılara katılmadıklarını söyledi. Murat Ongun'un avukatı, ifadeleri alan savcılar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda devam ediliyor. Duruşmaların 103. gününde, dosyadaki tanıklar dinleniyor.

Duruşmaya verilen bir saatlik aranın ardından tanık Engin Dülger dinlendi. Westside projesine başlarken ortaklarıyla birlikte kararlar aldıklarını belirten Dülger, kendilerinden projeye ilişkin taleplerde bulunulduğunu ileri sürdü.

Hasan İmamoğlu'nun avukatı Yenal Küçükşengül, Dülger'e, "Müvekkilimin dairelerini satın aldıktan sonra bedelleri için birilerinin geldiği söyleniyor. Siz şahit oldunuz mu böyle bir şeye?" diye sordu. Dülger, "Şahit olmadım" yanıtını verdi.

ONGUN'DAN MAHKEME BAŞKANINA "NEDEN TANIĞIN SÖZÜNÜ KESTİNİZ?"

Engin Dülger'in ardından tanık Kerem Ali Yıldırımhan dinlendi. Çalıştığı firmadan Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un Byzag adlı firmasına 50 bin lira gönderildiğini öne süren Yıldırımhan, "Ürünlerin gelip gelmediğini görmedim" dedi.

Murat Ongun'un avukatı Rahşan Sertkaya, tanığın mahkemede ve savcılıkta ürünleri görmediğini söylediğini, ancak vergi müfettişine verdiği ifadede ürünleri aldıklarını belirttiğini hatırlatarak, "Hangisi doğru?" diye sordu. Yıldırımhan, "Savcılık ifademin arkasındayım" yanıtını verdi.

Bunun üzerine avukat Sertkaya, Mahkeme Başkanına, "Tanığın yalan beyanda bulunduğunun değerlendirmesini ilginize sunarız" dedi.

Tutuklu Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun da söz alarak tanığın beyanına müdahale edildiğini savundu. Ongun, Mahkeme Başkanına, "Tanık kardeş burada 'Ben satın almacı değilim, o yüzden ürünler geldi mi gelmedi mi bilmiyorum' dedi ama siz 'Ürünler teslim edilmedi' diyerek sözünü kestiniz. Neden bunu yaptınız?" diye sordu.

Mahkeme Başkanı ise "Biz ifadeyi okuduk, yönlendirmek gibi bir makamda da değiliz, amacımız da yok" diye konuştu.

Tanık Mustafa Mutlu, itirafçı sanık Burak Korzay'ın kendisine bir asfalt ihalesi olacağını, ihalelerden birinin İSFALT, diğerlerinin ise itirafçı sanık Ali Nuhoğlu tarafından alınacağını söylediğini aktardı. Mutlu, ihalenin Korzay'ın anlattığı şekilde sonuçlandığını ifade etti.

KAPKİ'DEN TANIĞA "MADO" SORUSU

Duruşmada, Kültür A.Ş.'nin eski genel müdürü Serdal Taşkın'ın makam şoförü Orhan Cevahiroğlu tanık olarak dinlendi.

Cevahiroğlu'na, İmamoğlu, Ongun ve diğer bazı sanıkların katıldığı, Beylikdüzü Mado'da gizli yapıldığı iddia edilen toplantılara ilişkin soru soruldu. Mahkeme Başkanı, Cevahiroğlu'na "Gizli toplantı (Mado) ifadesini sen mi, savcılık mı kullandı?" sorusunu yöneltti. Cevahiroğlu, "Sosyal medyadan duyduğum kadarıyla" yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı, tanık Cevahiroğlu'na, daha önce verdiği, "İhale ve yasa dışı işler hakkında konuştuklarına şahitlik ederim" şeklideki beyanını hatırlatarak, "Ne şahitliğin var?" diye sordu. Orhan Cevahiroğlu ise "Biz toplantılara katılmadık başkanım" dedi.

Cevahiroğlu'nun beyanları sırasında söz alan sanık Murat Kapki, "Beni tanıyor musunuz?" diye sordu. Cevahiroğlu'nun "Hayır" yanıtı üzerine Kapki, "Başka bir şey sormama gerek var mı? Ben Murat Kapki. Beni MADO'da görmüşsün ya sürekli" ifadelerini kullandı.

ONGUN'UN AVUKATINDAN SAVCILAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Murat Ongun'un avukatı Rahşan Sertkaya ise Cevahiroğlu'na, gizli yapıldığı iddia edilen MADO buluşmalarının pandemi dönemine denk geldiğini söylediğini hatırlattı. Sertkaya, tanığın görgüsünün, Serdal Taşkın'ın makam şoförlüğüne dayandığını, ancak bu görevinden 16 Mart 2020'de ayrıldığını belirterek, "Pandemi bundan daha sonra, siz MADO'daki toplantıya nasıl tanıklık ediyorsunuz?" diye sordu. Cevahiroğlu, soruya yanıt vermedi.

Bunun üzerine avukat Sertkaya, "Mahkemenizce bu ifadeleri alan savcılar hakkında suç duyurusunda bulunmanızı talep ediyorum" şeklinde konuştu.