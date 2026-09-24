İBB Davası\'nda Mahir Polat \'kesinlikle baskı olmadı\' diyerek iddiaları reddetti

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 87'inci gününde, tutuksuz sanık İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat savunma yaptı. Polat'a soru sormak üzere söz alan İmamoğlu, "Kendinizi vesayet altında ya da bir baskı altında, yani bir işi yaparken acaba 'o ne der, bu ne der' başta ben olmak üzere herhangi bir vesayet sistemi ya da bu iddianamede geçen bir sistem ya da bir suç örgütü gibi hususları yaşadınız mı?" dedi. Polat ise "Başkanım, kesinlikle olmamıştır" yanıtını verdi. Mahir Polat, çalışma yöntemlerinde bilgi, liyakat ve uzmanlığın esas olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 436 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davada 87. gün devam ediyor.

Tutuksuz sanıkların beyanlarının alındığı duruşmada bugün, dava kapsamında tutuklu yargılanmasının ardından sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat savunma yaptı.

Polat, savunmasında, "20 yıldır doğru düzgün tatil yapmamış, Anadolu'yu köşe bucak gezmiş, akademi çalışmalarını Türkiye'nin bir parçası görmüş bir kişiyim" dedi.

Hem kentsel tasarım hem de miras koruma alanlarında sorumluluk almış bir bürokrat olduğunu belirten Polat, restorasyonlar sırasında çok geniş reklam alanları elde ettiklerini ve çalışmalarının çok merkezi noktalarda olduğunu ifade etti. Polat, "Çıkar sağlamak gibi bir niyetimiz olsaydı bu alanlarda reklamla ilgili işlem yapardık" diye konuştu.

İMAMOĞLU MAHİR POLAT'A SORDU: "BİR VESAYET SİSTEMİ YA DA SUÇ ÖRGÜTÜ GİBİ BİR HUSUS YAŞADINIZ MI?"

Polat'ın savunmasının ardından söz alan Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat'a, İBB'deki çalışma düzeni ve iddianamede yer alan "sistem" ile "suç örgütü" iddialarına ilişkin sorular yöneltti.

Polat'ın 2019'dan bu yana, önce daire başkanı, ardından genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptığını belirten İmamoğlu, çalışma hayatı boyunca belediye yönetiminden herhangi bir baskı veya talimatla karşılaşıp karşılaşmadığını sordu.

İmamoğlu, "Kendinizi vesayet altında ya da bir baskı altında, yani bir işi yaparken acaba 'o ne der, bu ne der' başta ben olmak üzere herhangi bir vesayet sistemi ya da bu iddianamede geçen bir sistem ya da bir suç örgütü gibi hususları yaşadınız mı?" dedi.

İmamoğlu, İBB'deki çalışma biçimini "sistem" değil, "İstanbul modeli" olarak nitelendirerek, "2019-2026 İstanbul modelinin hissedilmesi için bir sistem değil, burada bir İstanbul modeli vardır diye iddia eden birisi olarak buna sizin de cevap vermeniz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mahir Polat ise İmamoğlu'nun sorusuna, "Başkanım, kesinlikle olmamıştır" yanıtını verdi.

Çalışma yöntemlerinde bilgi, liyakat ve uzmanlığın esas olduğunu söyleyen Polat, "Böyle bir talimatla, bir başka türlü süreç olmamıştır" dedi.

Kültür, miras ve tarihi alanlarda yürüttüğü çalışmalarda, farklı siyasi görüşlerden uzmanlarla birlikte hareket ettiklerini anlatan Polat, "Partili partisiz, hangi partiden olduğunun hiç önemi olmayan, hangi dünya görüşünden olduğunun hiç önemi olmayan herkesle görüştüğümüz, herkesin de proje getirdiği, beraber geliştirmeye çalıştığımız bir yönetim anlayışı oldu" diye konuştu.

Polat, görev yaparken bir baskı veya talimat mekanizmasıyla karşılaşmadığını belirterek, "Bahsettiğiniz gibi bir tutum hiçbir zaman yaşamadık. Böyle bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: "'ŞU REKLAMLARI İNDİRMEYİN' DİYE TALİMAT VERİLDİ Mİ?"

İmamoğlu, iddianamedeki suçlamalarda yer alan "Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün reklam alanlarına ilişkin kararlarına müdahale edilip edilmediğini" sordu. İmamoğlu'nun, "Görev yaptığınız sürece 'Şu parapete izin verin' veya 'Şu reklamlarını indirmeyin' ya da 'Şunları kaldırın' diye ben veya herhangi bir başka kişilikten böyle bir talimat ya da böyle bir hüküm, yani bir vesayet altında bir süreç yaşadınız mı?" sorusuna Polat, "Yok Başkanım. Çok net olarak söyleyeyim, Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nde aldığımız bu tür kararlar, yönetmelik ve komisyon kararları ekseninde ve bizim kente bakışımızın vizyonel çerçevesinde verilmiş kararlardır" yanıtını verdi.

Polat, karar verilen dosyalardaki başvuru sahiplerini dahi bilmediğini söyleyerek, "Bu konuda hiçbir yöneticiden, hiç başka türlü kimseden en ufak bir görüşme, konu odaklı, hiçbir dosyanın sahibinin, başvuran kişinin kim olduğunu bile bilmediğim bir icra yapmışızdır. En ufak bir talimat ya da tek bir konuya ilişkin tek bir değerlendirme bile olmamıştır" dedi.

Ardından Polat'ın avukatı konuştu. Sonrasında duruşmaya ara verildi.