İBB Davası\'nda sanık Güngör Gürman, \'Ben dış kapının mandalıyım\' dedi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda Murat Kapki'nin güvenlik personeli olarak çalışan ve soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz yargılanan sanık Güngör Gürman savunma yaptı. Tutuklu sanık Şeyhmus Sarıboğa'nın avukatı Fulya Dağ'ın, "Kanunsuz işler derken neyi kast ediyorsunuz" sorusu üzerine Gürman, "Kanunsuz işler yapılıyor şeklinde bir ifadem olmadı. Ama savcılık öyle işlediyse o da ayrı bir meseledir" dedi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuksuz yargılanan sanıklar savunma yapmaya devam ediyor. Duruşmada ilk olarak SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan tutuksuz sanık Remzi Baka savunma yaptı. Ardından tutuksuz sanık Reklamcı Kerem Dal'ın savunmasına geçildi.

"YARGILANDIĞIM DÖRT EYLEM İFADEMDE SORULMADI"

Dal'ın savunmasının ardından sorgusuna geçildi. Tutuklu Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Dal'a, "25 Eylül'de verdiğiniz ifadede burada yargılandığınız dört eylem size soruldu mu" diye sordu. Dal, "Hayır" yanıtını verdi.

Dal'ın savunması, sorgusu ve avukatının beyanlarının tamamlanmasının ardından tutuksuz sanık reklamcı Özcan Demirci savunma yaptı. Demirci, suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

ONGUN: "ALTI FİRMA DA ÖDEME YAPIYOR, ALTINIZ DA SİZİ ARAYAN KİŞİYİ BİLMİYORSUNUZ"

Demirci'nin sorgusunda söz alan Murat Ongun, "Sizin kaşeniz altı firma ile aynı yerden çıkıyor. Altı firma da ödeme yapıyor. Altınız da sizi arayan kişiyi bilmiyorsunuz" dedi. Demirci ise "Hangi tarihte ödeme yapıldığını bilemem" yanıtını verdi.

Ongun'un avukatı Rahşan Sertkaya da Demirci'ye, "Reklam alanında iş yapabilme beklentisiyle ödeme yaptığınızı söylüyorsunuz. İddianamede siz hiç reklam alanında olmamışsınız, hizmet alımı var. İfadeniz yanlış mı" diye sordu. Demirci, "Ben reklam alanı değil, hizmet alımı bedelleri için ödeme yaptım" dedi.

Sertkaya'nın, savcılıkta BYZAG'a yaptığı ödemeler için "Muhtemelen hakedişlerim ödendi" dediğini hatırlatarak, "Burada çok eminsiniz" diye sorması üzerine Demirci, "İlk kez savcılığa ifade verdim, bilgilerim eksikti. Bu çok normal" yanıtını verdi.

Demirci'nin ardından eski İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mansur Güneş savunma yaptı. Güneş'in savunması, sorgusu ve avukatının beyanlarının tamamlanmasının ardından sanık kürsüsüne Güngör Gürman geldi.

GÜRMAN: "BEN DIŞ KAPININ MANDALIYIM NE BİLEBİLİRİM"

Murat Kapki'nin güvenlik personeli olarak çalışan ve soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Güngör Gürman'ın savunmasının ardından sorgusuna geçildi.

Kapki'nin avukatı Çağan Yazıcı'nın, "Eski emniyet personelisiniz. Gözünüze bir usulsüzlük çarptı mı" sorusuna Gürman, "Ben dış kapının mandalıyım, güvenlik görevlisiyim, ne bilebilirim" yanıtını verdi.

Tutuklu sanık Şeyhmus Sarıboğa'nın avukatı Fulya Dağ'ın, "Kanunsuz işler derken neyi kast ediyorsunuz" sorusu üzerine Gürman, "Kanunsuz işler yapılıyor şeklinde bir ifadem olmadı. Ama savcılık öyle işlediyse o da ayrı bir meseledir" dedi.

Gürman, tutuklu iş insanı Hüseyin Köksal'a ilişkin soruya yanıt verirken de savcının yanına avukatsız girdiğini söyledi. Kendisine "Kanunsuz iş yapılıyor muydu" diye sorulduğunu aktaran Gürman, "Ben Emniyet Teşkilatı'nın yetiştirmiş olduğu bir kişi olarak kanunsuz iş yapılsa orada durmazdım. Soruyu ben sadece 'arada ziyarete geliyordu, yemek yiyorlardı' diye yanıtladım. Ne konuşuyorlardı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Güngör Gürman'ın sorgusunun ardından mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.