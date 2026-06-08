İbb Davası'nda 46'ıncı Gün... Murat Kapki: "Çocuklarımın Okul Parasını Ödeyemiyoruz.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu, 68 kişinin tutuklu yargılandığı 414 sanıklı İBB Davası'nın 46'ıncı gününde, etkin pişmanlık ifadesini baskı altında verdiğini söyleyerek geri çeken Murat Kapki, Mahkeme Heyeti'nden hesaplarındaki tedbirin kaldırılmasını istedi. Kapki, "Buraya girdikten sonra bütün her şeyime tedbir kondu. Tüm hesaplarım donduruldu. 16'ncı aya gireceğiz. Ailem artık bildiğiniz sefalet çekiyor. Çocuklarımın okul parasını dahi ödeyemiyoruz. Banka hesaplarımın açılarak ailemin hiç değilse biraz rahatlamasını sağlamanızı istiyorum" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 46'ıncı gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda başladı.

MURAT KAPKİ'DEN MAHKEMEYE MAL VARLIĞI VE HESAPLARLA İLGİLİ TALEP

Tutuklu sanık Murat Kapki, duruşmanın başlamasıyla mahkeme heyetine taleplerini iletti. Kapki, daha önce etkin pişmanlık ifadesi vermiş ancak, dava sürecinde yaptığı savunmada, bunların baskı altında verildiğini söyleyerek ifadelerini geri çekmişti.

Yaklaşık 16 aydır tutuklu bulunduğunu belirten Kapki, soruşturma kapsamında tüm mal varlığına ve banka hesaplarına tedbir konulduğunu, bu nedenle ailesinin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Maddi açıdan herhangi bir sorunu olmayan bir kişi olduğunu ifade eden Kapki, tutuklanmasının ardından tüm hesaplarının dondurulduğunu belirterek, "Ben varlıklı bir insanım. Maddi problemi olmayan bir insanım ama buraya girdikten sonra bütün her şeyime tedbir kondu. Tüm hesaplarım donduruldu. 16'ncı aya gireceğiz. Ailem artık bildiğiniz sefalet çekiyor" dedi.

"ÇOCUKLARIMIN OKUL PARASINI DAHİ ÖDEYEMİYORUZ"

Çocuklarının eğitim giderlerini karşılayamadıklarını öne süren Kapki, "Çocuklarımın okul parasını dahi ödeyemiyoruz. Çok zor durumdayız. Çok zor durumlar içinde yaşıyorlar. Hadi kendimden geçtim, artık onları düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Banka hesaplarındaki tedbirlerin kaldırılmasını talep eden Kapki, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda taşınmazına ve mal varlığına zaten tedbir konulduğunu belirterek, "Zaten tedbir konulacak bir sürü malıma mülküme tedbir konuldu. Buradaki zararlar onlarla karşılanabilecek eğer işin sonunda bir şey olursa. Ama banka hesaplarımın açılarak ailemin hiç değilse biraz rahatlamasını sağlamanızı istiyorum" diye konuştu.

Şirketlerine kayyum atanması nedeniyle gelir elde edemediklerini de söyleyen Kapki, şirketlerden ailesine herhangi bir ödeme yapılmadığını belirtti. Kapki, "Şirketimizde kayyum olduğu için şirketimizden hiçbir şekilde maddi olarak bir şey alamıyoruz. Aileme bir maaş bağlanmasını istiyorum. Bunlara da sizin yardımcı olmanızı, destek olmanızı istiyoruz. Çok zor durumdalar Başkanım" dedi.

Kapki ayrıca, taşınmazları üzerindeki tedbir ve ipotek kararlarına ilişkin de talepte bulunarak, "Evimin, evlerimin üzerine ipotek ve tedbirler konuldu. Bu tedbirlerin İsmail Kağan'dan alınarak sizin nezaretinizde benim üstüme geçirilmesini istiyorum. Yine bende iken tedbir olsun. Yoksa el konulacak bunlara. Çökmeye çalışıyorlar. Bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz?" ifadelerini kullandı.

Duruşma, tutuklu reklamcı Serkan Öztürk'ün savunmasıyla devam ediyor.