Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi

11.03.2026 10:38  Güncelleme: 11:40
İBB davasının üçüncü günü de gergin başladı. Tutuklu sanıkların salona getirilirken izleyici sıralarına el sallaması jandarmalar tarafından engellenince tansiyon yükseldi. Sanık avukatları, tutukluların aileleriyle selamlaşmasının engellememesi için talepte bulundu, hakim ise olayın değerlendirileceğini belirtti. Duruşma tutuklu sanık Bulut Aydöner'in savunmasıyla devam ediyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB davasının üçüncü günü, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 107 tutuklu sanık katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmaya geldi. Bazı tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi.

DURUŞMA YİNE GERGİN BAŞLADI

Tutuklu sanık Yavuz Saltık, duruşma salonuna getirildiği sırada el sallayan izleyicilere dönerek karşılık verdiği için jandarmanın müdahalesiyle karşılaştı. Jandarma, Saltık'ın kolundan tutarak zorla yerine oturtmaya çalıştı. Saltık buna tepki gösterirken, avukatlar ve izleyiciler de alkışlarla protesto etti. Sanık avukatları, müdahalede bulunan jandarmanın salondan çıkarılmasını talep etti.

Dilek İmamoğlu'nun tutuklu bulunan kardeşi Cevat Kaya, jandarmaların engellemesine tepki göstererek, "40 yıldır ülkeye vergi ödüyorum. Bana insan gibi davranın" dedi.

Avukatlar, tutukluların aileleriyle selamlaşmasının engellememesi için talepte bulundu, hakim ise olayın değerlendirileceğini belirtti.

İMAMOĞLU SALONA GETİRİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan salona getirildiği anda izleyiciler, "Mehmet, savunmanın onurusun" diye seslendi.

Ekrem İmamoğlu salona girdiğinde ise tüm tutuklu sanıklar ayağa kalktı. Avukatların olduğu bölüme el sallayan İmamoğlu, bazı tutuklu sanıklarla tokalaşıp, sarıldı, bu sırada izleyiciler alkışlarla "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı attı.

SAVUNMALAR BAŞLADI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından hazırlanan listeye göre bugün, ilk savunmayı CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in kardeşi ve iş insanı Bulut Aydöner yapacak.

İMAMOĞLU'NUN 2 BİN YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, İmamoğlu hakkında; doğrudan işlediği öne sürülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez), suç gelirlerinin aklanması (7 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)" suçlarıyla birlikte, iddianameye konu toplam 143 eylem kapsamında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Hakkında kamu davası açılan sanıklardan 99’unun "örgüt mensubu" olduğu (1’i örgütün kurucusu ve lideri olduğu iddia edilen şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri olduğu iddia edilen şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92’si ise örgüt üyesi olmak üzere), geri kalanının ise "örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen" konumunda olduğu iddia ediliyor.

ARA KARAR NİSAN AYI SONUNDA VERİLEBİLİR

Mahkeme başkanı duruşmanın ikinci gününde ara kararın nisan ayının sonlarına doğru verilebileceğini belirtti. Duruşmaların hafta sonları ve cuma günleri hariç haftanın 4 günü olmak üzere toplamda 45 gün sürmesi planlanıyor. 

Kaynak: ANKA

  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    İstanbul halkından çaldığınız paralar ne yaptınız 1 1 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Türkiye'nin paraları 25 yıldır nerede diye soracaktin sanırım. daha emekli maaşını tam ödeyemiyor kar. 0 0
  • Kocarex Bigrex Kocarex Bigrex:
    Zübük show Mahkemelerde 3 parde 0 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    ve yine Pinokyo iş başında şov yapıyor 0 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    dikkat ediyor musunuz dava başladığı günden belli savunma yok ifade verme yok paralar nerede cevap verme yok tek yaptığı show tek yaptığı davayı uzatarak zaman çalmak 0 0 Yanıtla
  • SELO SELO:
    Duruşma gündüz değilmi elinde su şişesi var her akşam 60-70 yerde oruç açmıyormuydu bu 0 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.