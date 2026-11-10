İBB Davası'nın 107. gününde ilk tahliye talebi Aykut Erdoğdu'dan geldi - Son Dakika
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İBB Davası'nın 107. gününde ilk tahliye talebi Aykut Erdoğdu'dan geldi

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İBB Davası\'nın 107. gününde ilk tahliye talebi Aykut Erdoğdu\'dan geldi
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İBB Davası'nın 107. gününde tutuklu sanıkların tahliye talepleri alınıyor; bugün kürsüye ilk gelen 18 aydır tutuklu eski milletvekili Aykut Erdoğdu oldu. Duruşma İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürüyor, Perşembe günü ara karar verilecek.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın duruşmasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam ediliyor. Davanın 107'inci günü, tutuklu sanıkların tahliye talepleri alınıyor. Tahliye talebi için bugün kürsüye gelen ilk isim, 18 aydır tutuklu bulunan eski milletvekili Aykut Erdoğdu oldu.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki duruşma salonunda devam ediliyor.

Davanın 107'inci gününde tutuklu sanıklar salona getirildi. Sanıkları ayakta alkışlayan izleyiciler, isimleriyle sevdiklerine seslendi. Duruşmanın bu haftasında tutuklu sanıklardan tahliye talepleri alınıyor. Perşembe günü ise ara karar kurulacak.

Mahkeme Heyeti'nin yerini almasıyla duruşma başladı. Tahliye talebi için bugün kürsüye gelen ilk isim, 18 aydır tutuklu bulunan eski milletvekili Aykut Erdoğdu oldu.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İBB Davası'nın 107. gününde ilk tahliye talebi Aykut Erdoğdu'dan geldi - Son Dakika
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