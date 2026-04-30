İbb Davası'nın 30. Gününde, Duruşma Savcısı, İtirafçı Adem Soytekin Dahil 9 Kişi Hakkında Tahliye Talep Etti

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 92'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 30. gününde, duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan, Nuri Cem Ceylan hakkında tahliye talep etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 30. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

Mahkeme Heyeti'nin bugün yapacağı tutukluluk incelemesi öncesi, Duruşma Savcısı, tutukluluğa karşı mütalaasını sundu.

Savcı, "İBB Hanem" ve "İstanbul Senin" uygulamaları nedeniyle "veri sızdırıldığı" iddiasıyla suçlanan İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz, reklamcı Yusuf Utku Şahin, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru ile İBB Şehir Planlamacısı ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Nuri Cem Ceylan, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde görüşme yaptığı sırada oteldeki kameraları bantlamakla suçlanan İmamoğlu'nun koruma ekibinden İBB Güvenlik Görevlisi Çağlar Türkmen, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Adem Soytekin ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan hakkında tahliye talep etti.

Mahkeme Heyeti, duruşmaya ara verdi.