İbb Davası'nın 30. Gününde, Duruşma Savcısı, İtirafçı Adem Soytekin Dahil 9 Kişi Hakkında Tahliye Talep Etti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb Davası'nın 30. Gününde, Duruşma Savcısı, İtirafçı Adem Soytekin Dahil 9 Kişi Hakkında Tahliye Talep Etti

30.04.2026 13:44  Güncelleme: 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 92'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 30. gününde, duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan, Nuri Cem Ceylan hakkında tahliye talep etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 30. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

Mahkeme Heyeti'nin bugün yapacağı tutukluluk incelemesi öncesi, Duruşma Savcısı, tutukluluğa karşı mütalaasını sundu.

Savcı, "İBB Hanem" ve "İstanbul Senin" uygulamaları nedeniyle "veri sızdırıldığı" iddiasıyla suçlanan İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz, reklamcı Yusuf Utku Şahin, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru ile İBB Şehir Planlamacısı ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Nuri Cem Ceylan, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde görüşme yaptığı sırada oteldeki kameraları bantlamakla suçlanan İmamoğlu'nun koruma ekibinden İBB Güvenlik Görevlisi Çağlar Türkmen, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Adem Soytekin ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan hakkında tahliye talep etti.

Mahkeme Heyeti, duruşmaya ara verdi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 14:55:23. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.