İBB Davası\'nın 96\'ncı gününde izleyiciler tutuklu sanıklara sloganla destek verdi

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 96'ncı gününde, aranın sona ermesinin ardından izleyiciler, tekrar salona getirilen tutuklu sanıklara "Foncular dışarıda, başkanlar içeride" sloganıyla destek verdi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülen, Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 96'ncı günü, verilen aranın ardından sanık savunmalarıyla devam etti.

Aranın sona ermesinin ardından izleyiciler, "Foncular dışarıda, başkanlar içeride" sloganıyla sanıklara destek verdi. Duruşmada ilk olarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık Selim Marangoz savunma yapmak üzere kürsüye geldi.

MARANGOZ: EN BÜYÜK HATAM BİLGİ VE TECRÜBEMİN OLMADIĞI BİR GÖREVİ KABUL ETMEM

Görevde bulunduğu süre boyunca kimseden para almadığını ve kimsenin menfaatine aracılık etmediğini belirten Selim Marangoz, teklif istenecek firmaların belirlenmesi konusunda herhangi bir görev ve yetkisinin bulunmadığını savundu.

Marangoz, "Teklifler önüme gelmeden önce firmalarla neler konuşulduğunu, arka planda neler yaşandığını bilemem" dedi.

Bir diğer etkin pişmanlık sanığı Ümit Polat'ın görevden alınmasının ardından kendisine teklif edilen pozisyonu kabul ettiğini anlatan Marangoz, "En büyük hatamın bilgi ve tecrübemin olmadığı bir görevi kabul etmem olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SAVCI: BAŞKANDAN SİZE BÖYLE BİR TALİMAT MI GELDİ?

Marangoz'un savunmasının ardından sorgusuna geçildi. Duruşma savcısı, Marangoz'a önceki beyanında yer alan "Murat Dağdeviren hiçbir iş yapmadan ciddi karlar elde etti" sözlerini hatırlatarak, "Bu süreçte açık bir imtiyaz mı tanındı?" diye sordu.

Marangoz, "Bilemiyorum, tahminim bu" yanıtını verdi.

Savcının "Nedir tahmininiz?" sorusu üzerine Marangoz, "Başkanla yakınlığı vardı" dedi.

Duruşma savcısının "Başkandan size böyle bir talimat mı geldi?" sorusuna ise Marangoz, "Bana böyle bir talimat gelmedi" yanıtını verdi.

Marangoz'un savunması, sorgusu ve avukatlarının beyanlarının ardından bir diğer sanığın savunmasına geçildi.

TUĞBA ÖLMEZ HANCI: KIZLARIMIN GÖZLERİNİN İÇİNE BAKARAK YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIĞIMI SÖYLEYEBİLİYORUM

İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı, yaklaşık 30 yıldır akademik ve kamusal alanda görev yaptığını, İBB'deki görevini kabul etmesinin temelinde siyasi bir gerekçe bulunmadığını belirtti.

Gözaltına alındığı sabah yaşadıklarını anlatan Hancı şunları söyledi:

"Gözaltına alındığım sabah ikiz kızlarıma annelerinin yanlış bir şey yapmadığını söyledim. O günden bugüne kızlarımın gözlerinin içine bakarak bunu söyleyebiliyor olmam, benim için bu davanın kendisinden bile önemli bir gerçekliktir."

Hancı'nın savunması ve avukatının beyanlarının ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık Orhan Yıldırım kürsüye geldi.

ORHAN YILDIRIM: 3 MİLYON LİRAYI BORÇ OLARAK GÖNDERDİM

Geçen hafta kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesi'ne yönelik operasyonda da gözaltına alınan Orhan Yıldırım, önceki ifadelerinin arkasında olduğunu belirterek, "Vermiş olduğum ifademin arkasındayım, ekleyeceğim husus yoktur. Adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Savunmasının ardından duruşma savcısı, Yıldırım'a önceki ifadesinde yer alan, "Murat Dağdeviren'e Ağaç A.Ş.'de biriken alacaklarımı alabilmek için peyderpey yaklaşık 3 milyon TL civarı para göndermiştim" sözlerini sordu.

Yıldırım, söz konusu parayı Dağdeviren'e borç olarak gönderdiğini söyledi. Borç verdikten sonra Ağaç A.Ş.'de daha rahat hareket etmeye başladığını ifade eden Yıldırım, bunun kendi değerlendirmesi olduğunu belirtti.

ALİ SUKAS: ŞANTİYELERİNİZE GELDİĞİMİZDE SİZDEN ÇOK MURAT BEYİ SAHADA GÖRÜYORDUK

Tutuklu Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas da Yıldırım'a sorular yöneltti.

Sukas, "2000'li yıllardan beri Ağaç A.Ş. ile çalıştığınızı söylediniz. Mesela Kadir Topbaş belediye başkanıyken onun yakınlarından hiç kimse var mıydı resmi ya da gayriresmi ticari ortağınız olarak?" diye sordu.

Yıldırım, "Konunun Kadir Bey'le ne alakası var?" yanıtını verdi.

Sukas ise "Ben onu soruyorum. Murat Dağdeviren'i alacaklarınızı almak için 2019'dan sonra yanınıza almışsınız ya, hiçbir iş yapmıyormuş" dedi.

Sukas, "Şantiyelerinize geldiğimizde sizden çok Murat Beyi sahada görüyorduk" ifadelerini de kullandı.

AHMET ÇİÇEK: İPHONE 16 PRO MAX TABİRİ SEHVEN BİR HATADIR

Orhan Yıldırım'ın savunması ve sorgusunun ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık Ahmet Çiçek savunma yapmak üzere kürsüye geldi.

Çiçek, Murat Kapki'den son ödemesini bir iPhone telefonla aldığını belirterek, "Sorduğumda fazla kaldı demişti. CHP'li delegelere dağıttığı telefon olduğunu düşündüm" dedi.

Çiçek'in önceki ifadesinde kendisine verildiğini söylediği iPhone 16 Pro Max modelinin, söz konusu CHP Kurultayı döneminde henüz piyasaya sürülmemiş olması gündeme geldi.

Bunun üzerine Çiçek, "İfademde geçen iPhone 16 Pro Max tabiri sehven bir hatadır. Son model telefon demek istedim" ifadelerini kullandı.

ÇİÇEK İLE KAPKİ ARASINDA TARTIŞMA

Çiçek, savcılar tarafından yönlendirildiğini belirterek etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeyi geri çeken Murat Kapki'ye yönelik, "Yalanları arşa çıktı" dedi.

Mahkeme Başkanı bunun üzerine Çiçek'e, "Sorun varsa Murat Kapki'nin savunmasında gelirdin buraya, sorunu sorardın" karşılığını verdi.

Çiçek ile Kapki arasında karşılıklı konuşmalar yaşanması üzerine Mahkeme Başkanı, "Aranızda husumet oluşmuş olabilir, bu bizi ilgilendirmiyor" diyerek müdahale etti.

ONGUN: REKLAMCILARIN HİÇBİRİ 2019 SÜRECİNDEN BAHSETMEZKEN SİZ BENİMLE İLGİLİ NASIL BU KANAATE VARDINIZ?

Tutuklu Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun da Çiçek'e sorular yöneltti.

Ongun, "Biz sizinle tanışmadık değil mi? Seçimlerden sonra mutlaka bana ulaşılması gerektiğini söylemişsiniz. Savcılık beyanınızda, reklamcıların hiçbiri 2019 sürecinden bahsetmezken siz benimle ilgili nasıl bu kanaate vardınız?" diye sordu.

Çiçek, "Tanışmadık, nezarette karşılıklıydık. Bu algıyı ben yaratmadım, ben o şekilde duydum" yanıtını verdi.

KAPKİ'NİN AVUKATI: MÜVEKKİLİMİN EVİ BU HAFTA SONU ARANDI

Ahmet Çiçek'in sorgusu sırasında söz alan Murat Kapki'nin avukatı Fikret Aras, müvekkilinin evinde hafta sonu arama yapıldığını belirtti.

Mahkeme Başkanı ise "Murat Kapki'nin evinin aranmasının dosyamızla alakası yok" dedi.

Çiçek'in avukatının beyanının ardından duruşmaya ara verildi.