İbb Davası'nda 34. Gün... Tutuklu Yeşilyurt'un Avukatı: İlgili Bakanlara ve Kamu Kurum Yöneticilerine Dava Açılmalı

Haber: Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - İBB'ye yönelik davanın 34. gününde tutuklu Yağmur Cansu Yeşilyurt'un avukatları savunmasında Cebeci Maden Sahası'nda sorumluluğu bulunan bakanlar ve kamu kurum yöneticileri hakkında dava açılmasını talep etti. Duruşmaya ara verildiği sırada, tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, izleyici sıralarında oturan annesine dönerek, "Anne, elinden öpüyorum, Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 77'si tutuklu, 414 sanıklı İBB davasının duruşması İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

Duruşmanın 32. ve 33. gününde, firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerinden, "Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye ait Cebeci Maden Sahası Bölgesi'ne İBB tarafından hafriyat dökümü nedeniyle kamu zararı oluştuğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan sanıkların savunmaları alındı. Tutuklu Yağmur Cansu Yeşilyurt, iddianamede Gülibrahimoğlu'nun şirketinde genel müdür olduğunun sehven yazıldığını belirterek, harita mühendisi olduğunu söyledi.

"Bakanlara ve ilgili kamu kurum yöneticilerine dava açıklaması" talebi

Duruşmada sanık Yeşilyurt'un avukatı Metin Çetinbaş, yarım kalan savunmasını tamamladı. Çetinbaş, maden faaliyeti için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden Petrol Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu olduğunu söyledi. Maden faaliyeti için raporların alındığını belirten avukat Çetinbaş, savcıların kurum yetkilileri hakkında dava açması gerektiğini kaydetti. "Ben isimlerini vereyim" diyen Çetinbaş, "Ortada böyle bir iddia varsa Berat Albayrak, Fatih Dönmez, Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar, Mithat Cansız, Davut Gül, Mahmut Kaşıkçı'ya dava açılmasını beklerdik" dedi.

Avukat Metin Çetinbaş, Kuzey ve Güney Cebeci şirketlerinin mevzuat gereğince yasal olarak oluşturulan şirketler olduğunu ve birleştirme işlemlerini savcıların suç saydığını ifade etti. Çetinbaş, bu iddianameyi hazırlayan savcıların bu mevzuatı bilmediklerini öne sürdü. Maden bölgesinde tedbirleri almak için kurulan komisyonun üyelerinin İstanbul Valiliği tarafından atandığını söyleyen Çetinbaş, toplantılara katılan müvekkilinin bununla suçlandığını belirtti.

"Proje koordinatörü Prof. Dr. Atiye Tuğrul'a ödül verildi"

Çetinbaş, Cebeci Maden Bölgesi'nin Cumhurbaşkanlığı 2. 100 Günlük Eylem Planı'nda yer aldığını söyledi. Projenin hayata geçirilmesi için MAPEG, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına proje koordinatörü Prof. Dr. Atiye Tuğrul'un, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız'ın elinden ödül aldığını belirtti.

Avukat Çetinbaş, Cebeci Maden Bölgesi'ne ilişkin Sultangazi Kaymakamlığı'nın 2024 yılına ait yazısında tesislerin kurulmasında herhangi bir sakınca bildirilmediğini söyledi. Çetinbaş, savcıların hiçbir araştırma yapmadan kaçak döküm yapıldığı iddiasıyla müvekkilinin tutuklanmasının kabul edilebilir olmadığını belirtti ve tahliyesini talep etti.

Avukat Çetinbaş'ın ardından Yeşilyurt'un bir diğer avukatı Duygu Çetinbaş Söner söz alarak, müvekkili hakkında sanık, tanık ifadesi bulunmadığını vurguladı. Söner'in savunmasının ardından Mahkeme Başkanı duruşmaya ara verdi.

Tutuklu İnan Güney'den Anneler Günü mesajı

Ara verildiği sırada sanıklar salondan çıkarılırken, izleyiciler sanatçı Edip Akbayram'ın "Güzel günler göreceğiz" şarkısını söyledi. Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de izleyici sıralarında oturan annesine dönerek, "Anne, elinden öpüyorum, Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

İmamoğlu da salondan ayrılırken izleyicilere "Hepinizi çok seviyorum" diye seslendi.

Duruşma, tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş'in savunmasıyla devam edilecek.