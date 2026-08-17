İBB Davası\'nda 65. gün... Baki Aydöner, kendisi gibi tutuklu kardeşi Bulut Aydöner’in tahliyesini istedi

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Eski CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Baki Aydöner, İBB Davası'ndaki savunmasında, kendisi gibi tutuklu olan kardeşi Bulut Aydöner'in tahliyesini istedi. Aydöner, "Tek kişinin kendisini kurtarmak için uydurma beyanlarıyla benim ve kardeşim Bulut'un hürriyetinin elinden alınmasını kabul edebilmem mümkün değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülüyor.

40 günlük aranın ardından 65'inci gününde devam eden duruşmada, başka bir dosya kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan eski CHP PM üyesi Baki Aydöner'in savunmasına geçildi. Geçen yıl 31 Mayıs'ta gözaltına alınıp 3 Haziran'da tutuklandığını belirten Aydöner, şunları söyledi:

"Aziz İhsan Aktaş'ın şahsıma 100 bin dolar rüşvet verdiği gerekçesiyle bir beyanla Gaziosmanpaşa Belediyesi dosyası kapsamında tutuklandım. 13 Temmuz'da davamız vardı. Davada 9 sanık varız, 3 tutuklu. İki eylemli bir dava Gaziosmanpaşa Belediye davası. Aslında biz Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediyesi dosyası suç örgütü kapsamında soruşturmaya başladık, sonra tefrik edildik başka bir dosyada. Hakim bana sordu, 'Baki Bey, siz rüşvet almaktan, 100 bin dolar almaktan dolayı ve dekont HTS'lerin tutmasından dolayı tutuklanma talebiyle geldiniz'. 'Ben para almadım' dedim. 'Hayatımda bir kez görüştüm, görüşme sebeplerimi de zaten anlattım'. Aziz İhsan Aktaş geldi. Sayın hakim soru sordu, 'Siz Baki Aydöner için dekont vermişsiniz, 100 bin dolar da para verdiğinizi iddia etmişsiniz. Nedir bu' dedi. Aktaş, 'Beşiktaş Belediyesi'nin dekontlarıyla karıştı, ben Baki Aydöner'e para vermedim' dedi. Soru sırası bana gelince sordum. 'Sayın Aziz İhsan Aktaş, siz bana para vermediniz mi' dedim. Döndü bana, 'Verdim mi diyeyim' dedi ve vermediğini söyledi. Bizim 2 Ekim'e kadar davamız devam ediyor, yani tutuklu olarak devam ediyorum. Muhtemelen delilleri tekrardan inceleyecekler."

'LİNÇ KAMPANYASINI' ANLATTI

Sosyal medyadaki 'linç kampanyaları'na da değinen Aydöner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye kamuoyunda birçok CHP'linin de tanıdığı Erkan Çakır, Muş Gençlik Kolları Başkanı yapmış. Benim hayatım bu partide Gençlik Kollarında geçti. Delegeliğinden yöneticiliğine kadar birçok görevi yaptım. Ben hayatımda bu çocuğu görmedim partide. Olabilirdi, hepsini görmek zorunda da değilim. Herkesi tanımak zorunda da değilim zaten. Kendisini kamuoyu araştırmacısı olarak tanıtan ve hangi mesleki yeterlilik kriterlerine göre unvanını kullandığı belirsiz olan bu şahıs 12 Mart 2024 tarihinde bir video yayınlıyor. Bu şahsı tanımıyorum. Kendisiyle de hiçbir zaman bir araya gelmediğimi tekrar beyan ediyorum. Keşke size videoyu izletebilseydim. Diyor ki 'Baki Aydöner kimdir ya? Ekrem İmamoğlu'na Baki Aydöner'i getirmiş, nedir efendim? Genel Başkan Yardımcısının yardımcısıymış. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Yardımcısının Yardımcısı Baki Aydöner. Bir soru daha soruyorum. Baki Aydöner, sen İstanbul yolu üzerinde bir petrolde Muhittin Böcek'ten 30 milyon dolar aldın mı, almadın mı'. Öyle anlatıyor. Nitekim iddianame bir açıldı, bu adamın beyanı İBB iddianamesinde var. Hem de haber şeyiyle beraber, haber sayfalarıyla beraber. Bulunduğu, bahsettiği benzin istasyonunda hayatımda bir araya gelmişliğim yok. 30 milyon doların da hacmine kadar araba veya nasıl nakledilir, onun da hesabını bilmiyorum."

"CEZA ALIRSAK VİCDANEN ÇOK ÜZÜLECEĞİM"

Kardeşi Bulut Aydöner'in de kendisi gibi tutuklu olduğunu anımsatan Baki Aydöner, "Sadece tek kişinin kendisini kurtarmak için uydurma beyanlarıyla benim ve kardeşim Bulut'un hürriyetinin elinden alınmasını kabul edebilmem mümkün değildir. Takdir, karar sizin tabii ki de ama bu konuda geçmişi belli olan ve bizi buraya ateşin içine çekmek isteyen birisinin üzerinden ceza alırsak gerçekten vicdanen çok üzüleceğim. Çünkü bugüne kadar sabıkamızı tertemiz tutmamızın, ticaretimizi tertemiz tutmamızın sebebi bu. Bulut ile ben bugün kamu kurumlarını dolandırmaktan ya da zarara uğratmaktan yargılanıyoruz. Sizden son bir ricam var. Ben burada lütfen Bulut Aydöner'i tahliye etmenizi, uygun hastanede sağlıklı koşullarda ameliyatının olmasını istiyorum. Bulut annemle, babamla yaşıyor. Bekar, bugüne kadar evden ayrılmadı" ifadelerini kullandı.