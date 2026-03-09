İbb Davası Verilen Aranın Ardından Yeniden Başladı… Duruşma İzleyicilere Açık Şekilde Devam Edecek

Haber: Zuhal Çiloğlan/ Esra Tokat

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu 402 sanıklı İBB davası, yaşanan gerginliğin ardından verilen ara sonrası izleyicilere açık şekilde devam ediyor. Jandarma eşliğinde salona getirilen tutuklu sanıklar, alkışlarla karşılandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan ve aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 107'si tutuklu 402 sanıklı davanın ilk duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No'lu salonda görülüyor.

Mahkeme Başkanı ile İmamoğlu arasında gerginlik yaşanırken, salondan tepki gelmesi üzerine Heyet, izleyici kısmının boşaltılmasına karar vermişti.

Verilen ara sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, izleyicilerin yanına giderek, yakınlarını çıkarken alkışlayabileceklerini ancak savunmalar sırasında sessiz olunması gerektiğini ifade etti.

Aranın ardından saat 14.00 itibarıyla, tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona alındı. Jandarma eşliğinde salona getirilen tutuklu sanıklar, alkışlarla karşılandı. Ekrem İmamoğlu salona getirildiği sırada izleyicilerden "Seninle gurur duyuyoruz" sesleri yükseldi.

Duruşma başlamadan önce Özgür Çelik izleyicilere, "Tüm yol arkadaşlarımız salona girdi. Bundan sonra avukatlarımız konuşacak. Ses ve görüntü konusunda dikkatli olalım" şeklinde uyarıda bulundu.

Bu arada, İBB davasını izlemek üzere Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, ABD, Belçika, Birleşik Krallık ve Norveç'in büyükelçilik ve konsolosluk temsilcileri de Silivri'ye geldi.