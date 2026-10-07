İBB davasında Haydanlı, tanımadığı Emrah'ın işleri dağıttığını duyduğunu söyledi - Son Dakika
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İBB davasında Haydanlı, tanımadığı Emrah'ın işleri dağıttığını duyduğunu söyledi

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İBB davasında Haydanlı, tanımadığı Emrah\'ın işleri dağıttığını duyduğunu söyledi
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İBB Davası'nın 94. gününde savunma yapan tutuksuz iş insanı Serdar Haydanlı, firari Emrah Bağdatlı'yı tanımadığını belirtti. Savcının hatırlatması üzerine bütün işleri Emrah'ın dağıttığını duyduğunu söyleyen Haydanlı, Murat Ongun'un kuruluş tarihi sorusuna hayır yanıtı verdi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Davası'nın 94'üncü gününde savunma yapan tutuksuz iş insanı Serdar Haydanlı, savcı sorgusunda firari Emrah Bağdatlı'yı tanımadığını söyledi. Savcının "Onun hakkında da beyanlarınız var" hatırlatmasını yapması üzerine Haydanlı, "Sektörde bütün işleri Emrah'ın dağıttığını duydum" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın yargılamasına devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davada 94'üncü gün yapılıyor.

Tutuksuz iş insanı Serdar Haydanlı, savunmasında, İBB ve Kültür AŞ ile ticari ilişkisinin yeni yönetimle başlamadığını, yetkilisi olduğu şirketin, İBB'nin yeni yönetimi göreve gelmeden önce de etkinlik alanında İBB ile çalıştığını söyledi.

Bu kapsamda belediye iştiraklerinden Kültür AŞ ile iş ilişkisinin 2019 yerel seçimlerinin öncesinde başladığını anlatan Haydanlı, "Dolayısıyla şirketin yeni yönetim tarafından sonradan kurulan, ticari hayata yeni yönetimi sayesinde giren veya yalnızca bu yönetim döneminde kamu işi almaya başlayan şirketlerden değildir. 2019 yerel seçimleri gerçekleştiğinde, önceki dönemden devam eden sözleşmelerin, tamamlanmış işler nedeniyle mevcut ancak tahsil edilemeyen alacaklarım ve teminatlarım bulunmaktaydı. Bu alacakların miktarı, şirketimin faaliyetlerini sürdürmesi bakımından hayati öneme sahipti. Daha önceki savcılık ifadelerimde de açıkladığım üzere, 2019 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 17 milyon tutarında hak ediş ve teminat alacağım bulunmaktaydı. Bunun yanında diğer sözleşme ve alacak talepleriyle birlikte şirketimin ekonomik kaybı altından kalkılamayacak rakamlara ulaşmıştı" diye konuştu.

"ONGUN'U İSMEN TANIRIM, KELEŞ'İ TANIMAM"

Savunmasının ardından Haydanlı'nın sorgusuna geçildi. Duruşma Savcısının, Murat Ongun'u ve Fatih Keleş'i tanıyıp tanımadığına ilişkin sorusuna Haydanlı, "Murat Ongun'u ismen tanırım. Fatih Keleş'i tanımam, piyasada adı geçiyordu" yanıtını verdi. Haydanlı'nın, Emrah Bağdatlı'ya ilişkin sorusuna da "Tanımam, hiç bilmiyorum" demesi üzerine savcı, "Onun hakkında da beyanlarınız var" hatırlatmasını yaptı. Bunun üzerine Haydanlı, "Yine sektörde bütün işleri Emrah'ın dağıttığını duydum" ifadelerini kullandı.

ONGUN, ŞİRKETİN KURULUŞ TARİHİNDEKİ ÇELİŞKİYİ SORDU

Söz alan tutuklu Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, "Duyum dediğiniz şey nedir? Benim görevim başka, Kültür AŞ'nin ihalesiyle ilgilenmiyorum" dedi. Haydanlı da "Sizin adınız geçmişti, sizin ihale dağıttığınıza dair beyanım yok. Bana sizin bilginiz olduğu söylendi" karşılığını verdi.

Ongun'un, "Ben sizinle 19 Mart'ta tanıştım. İfadenizde şirketi 2017'de kurduğunuzu söylemişsiniz, burada 2016 dediniz. Tam hangi gün kurduğunuzu hatırlıyor musunuz" sorusuna Haydanlı, "Hayır" yanıtını verdi. Bunun üzerine Ongun, "15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra şirketi kurmuşsunuz. Türkiye yanarken ticaret düşünmüş olabilirsiniz" dedi.

GÖZALTI SÜRECİNİ ANLATMADI

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, Haydanlı'ya gözaltı sürecini sordu. Haydanlı'nın, "Bildiğim kadarıyla Ekrem Bey'in babası ve oğlu, emniyetten savcılığa gitmeden salıverilmişti. Onlara sordunuz mu?" demesi üzerine avukat Yılmaz, "Onlar gözaltına alınmadılar, ifadeye çağrıldılar. Ben size soruyorum" dedi. Haydanlı ise "Bu sorunun muhatabı ben değilim" karşılığını verdi.

Kaynak: ANKA
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