İBB Davası’nın 66’ncı gününde mahkeme, savcının Muzaffer Beyaz hakkındaki tutuklama talebini reddetti - Son Dakika
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İBB Davası’nın 66’ncı gününde mahkeme, savcının Muzaffer Beyaz hakkındaki tutuklama talebini reddetti

İBB Davası’nın 66’ncı gününde mahkeme, savcının Muzaffer Beyaz hakkındaki tutuklama talebini reddetti
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İBB Davası'nın 66. gününde savcının, çelişkili beyanlar iddiasıyla iş insanı Muzaffer Beyaz hakkındaki tutuklama istemi, mahkeme heyetince oy çokluğuyla reddedildi. Kıdemli üye hakim karara muhalefet etti.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 66'ncı gününde iş insanı Muzaffer Beyaz hakkında sorgusu bitmeden savcının tutukluluk istemini değerlendiren İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, kıdemli üye hakimin muhalefetiyle, oy çokluğuyla talebi reddetti.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, 66'ncı gününde, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor.

İş insanı Seyfi Beyaz'ın savunmasının ardından kardeşi Muzaffer Beyaz savunma yaptı. Beyaz'ın sorgusu devam ederken duruşma savcısı, ara mütalaasını açıklayarak çelişkili beyanlar iddiasıyla Beyaz hakkında tutuklama istedi. 1 saatlik aranın ardından mahkeme heyetinin ara kararı açıklandı. Kıdemli üye hakimin muhalefetiyle, oy çokluğuyla tutuklama talebi reddedildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Mahkeme, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Davası’nın 66’ncı gününde mahkeme, savcının Muzaffer Beyaz hakkındaki tutuklama talebini reddetti - Son Dakika

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