İBB davasının 109. gününde 21 gizli tanıktan şu ana kadar ikisi dinlendi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN- Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - İBB davasının 109'uncu günü, tutuklu sanıkların tahliye talepleriyle devam ediyor. Mahkeme heyetinin bugün, tutukluluk durumlarına ilişkin ara kararını kurması bekleniyor. Duruşma öncesinde Silivri'ye gelen Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, dosyada bulunan 21 gizli tanıktan yalnızca ikisinin dinlendiğini belirterek, "Tutuklu yargılamaya gerek olmadığını bas bas bağırıyor İBB dosyası. Bugün beklentimiz bütün dosyanın tahliyesine karar verilmesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB davasının 109'uncu günü, tutuklu sanıkların tahliye talepleriyle devam ediyor.

DİLEK İMAMOĞLU: 21 GİZLİ TANIKTAN SADECE İKİSİ DİNLENDİ

Duruşmayı takip etmek üzere İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu da Silivri'ye geldi. Duruşma salonuna girmeden önce gazetecilere konuşan Dilek İmamoğlu, dosyada 21 gizli tanık bulunduğunu, mahkemenin bunlardan dördünün dinlenmesine karar verdiğini, şu ana kadar ise yalnızca ikisinin ifade verdiğini söyledi.

İmamoğlu, "Bugün, adaletin yerini bulmasını bekliyoruz elbette. Dosyanın tüm sanıkları ve tanıkları dinlendi. 21 tane gizli tanık vardı dosyada ama bunun 4 tanesini dinlemeye gerek gördü sayın başkan. 4 gizli tanıktan da şu anda iki tanesi ifade verdi ve diğer 2'sinin akıbeti belli değil. Dolayısıyla dosyanın durumu zaten ortada. Tutuklu yargılamaya gerek olmadığını bas bas bağırıyor İBB dosyası. Bizim bugün beklentimiz bütün dosyanın tahliyesine karar verilmesidir" dedi.

SANIKLAR ALKIŞLARLA SALONA GİRDİ

Davanın 109'uncu gününde tutuklu sanıklar duruşma salonuna getirildi. Sanıkları ayakta alkışlayan izleyiciler, "Foncular içeri, başkanlar dışarı", "Türkiye sizinle gurur duyuyor" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları attı. İzleyiciler, isimleriyle sevdiklerine seslenirken Ekrem İmamoğlu'nun salona gelmesiyle "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı atıldı.

KALAN 12 TUTUKLU SANIK DA TAHLİYE TALEBİNDE BULUNACAK

Bugün, tahliye talebinde bulunmayan 12 tutuklu sanığın da taleplerini mahkemeye iletmesi bekleniyor. Beyanların tamamlanmasının ardından mahkeme heyetinin tutukluluk durumlarına ilişkin ara kararını açıklaması bekleniyor.