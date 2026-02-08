İbb'den Emeklilere Pazar Desteği: Ödemeler Ramazan Ayında - Son Dakika
İbb'den Emeklilere Pazar Desteği: Ödemeler Ramazan Ayında

08.02.2026 15:42  Güncelleme: 17:34
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, artan hayat pahalılığına karşı emeklilere Ramazan ayında toplam 200 milyon TL sosyal destek sağlayacak. 20 bin emekliye kişi başı 10 bin TL yardım yapılacak.

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), artan hayat pahalılığı karşısında geçim mücadelesi veren emeklilere yönelik sosyal desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Emekli Pazar Desteği ile 2026 yılında 20 bin emekliye kişi başı 10 bin TL destek sağlanacak. Ödemeler ramazan ayında yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor. Ocak ayında, 8 sosyal destek paketi ile 1.822.543.000 TL tutarında, 176 bin 66 haneye İstanbulkart desteğiyle 352.132.000 TL, engelli çocuğu olan 15 bin 637 anneye 93.822.000 TL destek sağlandı.

Ödemeler Ramazan ayında yapılacak

İstanbul'da ikamet eden ve sosyal destek başvurusunda bulunarak ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emeklilere yıllık 10 bin TL ödeme yapılacak. 2026 yılında 20 bin emekliye kişi başı 10 bin TL, toplamda 200 milyon TL destek sağlanacak.

İBB, emeklilerin mutfak masraflarına katkı sunmak için pazar desteği ödemelerini Ramazan ayında yapacak.

Başvurular, Alo 153 Çözüm Merkezi ve https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılıyor.

Bugüne kadar 100 milyon 760 bin TL destek

Emekli Pazar Desteği'nin başladığı 25 Kasım 2024 tarihinden bu yana, 10.076 haneye, hane başı 10 bin TL olmak üzere toplam 100 milyon 760 bin TL nakdi destek sağlandı.

Başvuru şartları

Emekli Pazar Desteği'nden İstanbul sınırları içerisinde ikamet eden, sosyal destek başvurusunda bulunan ve yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emekliler faydalanabiliyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

