İBB'den Kene Mücadelesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte kenelere yönelik çalışmaların profesyonel ekiplerle yoğun bir şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin yaz aylarında gün yüzüne çıkan kenelere yönelik çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.

İstanbullulardan gelen talepler doğrultusunda kene tespit edilen noktalara müdahalede bulunulduğu aktarılan açıklamada, bu sayede halk sağlığının ve çevrenin korunduğu, vatandaşların da rahat bir yaz geçirmesinin sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, şu anda Türkiye gündeminde olan Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülen kene vakalarının kentte de gündemlerinde olduğunu kaydetti.

Önlem alınamadığı takdirde özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan bu vektöre karşı çok hızlı bir şekilde reaksiyon aldıklarını belirten Eryiğit, "Keneler ülkemizde ve dünyada yaygın olarak bulunuyor. Keneleri tamamen temizlemek mümkün değil ancak doğru ve hızlı müdahale yöntemleriyle yoğunlaşmasını önleyebilir, vatandaşlarımızın bilinç düzeylerinin artırılmasıyla KKKA gibi bulaşıcı hastalıkların önüne geçebiliriz." ifadelerini kullandı.